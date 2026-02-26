Vusion dépasse légèrement son objectif de C.A. annuel, ralentissement prévu en 2026
Le spécialiste de l'étiquetage électronique pour les commerces physiques indique avoir réalisé un chiffre d'affaires ajusté de 522 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, en hausse de 47% par rapport au 4ème trimestre 2024.
Sur l'ensemble de l'exercice, son chiffre d'affaires atteint 1 527 millions d'euros en données ajustées, soit une croissance de 51% par rapport à 2024.
A taux de change constant, le chiffre d'affaires ajusté du groupe se serait élevé à 1 580 millions d'euros, en progression de 56%.
Dans la zone Amériques et Asie-Pacifique, le chiffre d'affaires en données ajustées s'est élevé à 1 112 millions d'euros, affichant une croissance de 115% par rapport à 2024, pour représenter la région la plus importante du groupe avec environ 73% de l'activité.
Son Ebitda ajusté a progressé de 73% à 277 millions d'euros, soit une marge opérationnelle ajustée de 18,2%, en hausse de 2,3 points par rapport à 2024.
Le résultat net ajusté ressort à 99 millions d'euros, en hausse de 85%, pour une génération de free cash-flow qui a atteint 56 millions d'euros avec une position nette de trésorerie qui s'élève désormais à 439 millions d'euros.
Le groupe compte proposer un dividende de 0,90 euro par action, comparé à 0,60 euro en 2024.
Après avoir engrangé des prises de commandes mondiales en hausse de 5% sur l'ensemble de l'année 2025, pour un niveau de 1 703 millions, Vusion dit tabler pour l'exercice 2026 sur une croissance du chiffre d'affaires de 15% à 20% à taux de change et droits de douane constants, soit une nette amélioration par rapport à 2025.
Son chiffre d'affaires dit "VAS" (logiciels, services et technologies hors étiquettes électroniques) est lui attendu en progression d'environ 40% pour une marge d'Ebitda ajustée vue en hausse de plus de 100 points de base.
