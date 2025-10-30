 Aller au contenu principal
L'Europe boursière sur une note prudente après la Fed et avant la BCE
information fournie par AOF 30/10/2025 à 08:32

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente. Comme prévu, la Fed a réduit hier ses taux d'intérêt pour la deuxième fois d'affilée, d'un quart de point. Mais les investisseurs ont dû digérer les commentaires de Jerome Powell selon lequel une nouvelle baisse de taux en décembre est "loin" d'être acquise. La décision de la BCE sera scrutée en début d'après-midi. La Banque du Japon a laissé ce jeudi ses taux d'intérêt inchangés. La saison des résultats bat son plein des deux côtés de l'Atlantique. A Paris, Schneider Electric a réaffirmé ses objectifs annuels.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus a fait état d'un troisième trimestre solide qui s'accompagne du maintien des perspectives pour l'exercice 2025. Le constructeur aéronautique a déclaré un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros, en croissance de 14% en rythme annuel et un Ebit ajusté de 1,9 milliard, en progression de 38%. Le chiffre d'affaires s'établit à 17,8 milliards d'euros sur la période, en croissance de 14%. La seule division d'aéronautique civile a engrangé des revenus de 13,05 milliards d'euros, en progression de 12% sur un an.

Aubay

Au troisième trimestre 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 160,1 millions d'euros en forte hausse de 23,9% bénéficiant de la consolidation de Solutec depuis le 1er juillet 2025 et d'une accélération de la croissance organique qui ressort à 3% sur la période, au-dessus des anticipations arrêtées fin juillet. " La France se distingue par ses bonnes performances tandis qu'à l'international, l'Italie et la zone ibérique renouent également avec une croissance positive, " détaille le spécialiste des services numériques.

Claranova

Sur l'exercice 2024-2025, Claranova a généré un bénéfice net de 73 millions d'euros contre une perte de 12 millions d'euros l'an passé. Le pure player de l'édition de logiciels a bénéficié de la cession de PlanetArt. Le résultat opérationnel courant normalisé des activités stratégiques (core) a augmenté de 6% à 33 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des activités logiciels du groupe a reculé de 3% à 118 millions d'euros. Il affiche cependant une croissance de 1,4% à périmètre et taux de change constants.

Schneider Electric

Schneider Electric a fait état d'une hausse organique de 9% de son chiffre d'affaires, à 9,72 milliards d'euros, au titre du troisième trimestre tout en réitérant ses prévisions annuelles. Le spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et de l'automatisation a ainsi dépassé la croissance organique de 8,4% fixée par le consensus. Toutes les régions se sont distinguées avec une mention spéciale pour l'Amérique du Nord, en amélioration de 14,5%.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, le taux de chômage en octobre sera connu à 9h55.

Le climat des affaires en octobre en zone euro et le PIB du troisième trimestre seront communiqués à 11h00.

L'inflation en octobre en Allemagne sera publiée à 14h00.

La décision de politique monétaire de la BCE sera rendue à 14h15.

Aux Etats-Unis, les stocks de gaz naturel seront annoncés à 15h30.

Vers 8h30, l'euro glane 0,04% à 1,1618 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé avant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir. Une baisse de 25 points de base est considérée comme acquise. La saison des résultats se poursuit sur un rythme endiablé des 2 côtés de l'Atlantique : UBS, Deutsche Bank, Boeing... Aux Etats-Unis, Nvidia est devenue la première société à dépasser les 5000 milliards de dollars de capitalisation et à Paris, Bic a chuté après un nouvel avertissement. L'indice CAC 40 a cédé 0,19% à 8200,88 points et l'EuroStoxx50 s'est effrité de 0,02% à 5703,14 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en ordre dispersé. Comme prévu, la Fed a réduit ses taux d'intérêt pour la deuxième fois d'affilée, d'un quart de point. Mais les investisseurs ont dû digérer les commentaires de Jerome Powell selon lequel une nouvelle baisse de taux en décembre est "loin" d'être acquise. Meta Platforms, Microsoft et Alphabet ont publié leurs résultats après la clôture des marchés. Le Dow Jones a fléchi de 0,16% à 47632 points. Le Nasdaq, fort de la hausse de Nvidia qui a dépassé la barre des 5000 milliards de dollars de valorisation boursière, a engrangé 0,55% à 23958 points.

