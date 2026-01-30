L'Europe boursière sur une note positive, Alten en vedette
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 11:57
Alors que le Fed a opté pour le statu quo monétaire mercredi soir dans le cadre de sa première décision de politique monétaire de l'année 2026, l'ancien gouverneur Kevin Warsh, partisan de la politique de baisse des taux d'intérêt prônée par Donald Trump, pourrait être désigné ce vendredi comme le successeur de Jerome Powell.
Sur le front des valeurs, Electrolux ( 15,93%) s'envole en Bourse après la publication de résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes.
L'action adidas ( 5,76%) a également le vent en poupe, après l'annonce de ventes record en 2025 et d'un plan de rachat d'actions pouvant atteindre 1 MdEUR.
A Paris, Alten ( 12,16%) brille en tête de l'indice SBF 120 après un quatrième trimestre meilleur que prévu.
Carrefour (-0,90%) est lanterne rouge de l'indice phare de la place parisienne, le géant de la grande distribution étant pénalisé par une dégradation de Jefferies qui est passé d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 14,50 à 14 EUR.
Plusieurs statistiques ont déjà rythmé la matinée boursière.
La croissance du PIB français a ralenti au quatrième trimestre 2025 à 0,2%, après 0,5% au trimestre précèdent, tandis que l'économie a progressé de 0,9% sur l'ensemble de l'année, selon l'Insee.
L'inflation allemande en ligne de mire
Par ailleurs, le taux de chômage dans la zone euro a reculé à 6,2% en décembre, contre 6,3% attendu et après 6,3% en novembre, selon les données publiées vendredi par Eurostat.
D'autres données clés sont attendues dans l'après-midi comme l'inflation allemande en janvier (14h30), les prix à la production US (14h30) et l'indice PMI de Chicago (15h45)
Sur le marché des changes, l'euro se replie de 0,40% et s'échange à 1,1919 USD.
Au chapitre des matières premières, les cours du pétrole se repliaient de 1,96% pour le Brent et de 1,93% pour le WTI, vers 11h30.
A lire aussi
-
Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé vendredi la signature d'un accord à plusieurs milliards de dollars avec le chinois CSPC Pharmaceuticals pour développer des traitements de nouvelle génération contre l'obésité et le diabète, en marge d'une ... Lire la suite
-
La ligne d'arrivée du marathon budgétaire est proche: le Premier ministre Sébastien Lecornu a activé vendredi matin pour la troisième fois l'article 49 alinéa 3 de la Constitution à l'Assemblée nationale, ultime étape avant l'adoption définitive du budget de l'Etat, ... Lire la suite
-
"Regardez l'Ukraine, si vos forces sont immobiles vous perdez la guerre". Ainsi éclairée, l'armée de l'Air française s'exerce à disperser très vite ses précieux avions Rafale, vulnérables au sol, pour les redéployer sur plusieurs bases et riposter dans la foulée. ... Lire la suite
-
La croissance française a été de 0,9% l'an dernier, a annoncé vendredi l'Insee, comme les économistes s'y attendaient mais meilleure que les espoirs initiaux du gouvernement, qui s'affiche optimiste pour début 2026. "La croissance a été robuste" en 2025, s'est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer