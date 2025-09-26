L'Europe boursière retrouve des couleurs avant l'indice PCE américain

(AOF) - En recul hier, les marchés actions européens s'offrent un rebond après des nouvelles annonces sur le front commercial et avant la publication en début d'après-midi de l'indice PCE aux États-Unis, mesure privilégiée de la Fed. Le secteur européen de l'acier est bien orienté dans le sillage des informations du journal allemand Handelsblatt selon lesquelles la Commission européenne prévoit d'imposer dans les semaines à venir des droits de douane de 25% à 50% sur l'acier chinois. Le CAC 40 gagne 0,44% à 7829 points et l'EuroStoxx 50 s'adjuge 0,41% à 5466 points.

À Paris, Alten (+1,80%, à 67,75 euros) est recherché en Bourse, après avoir pourtant dévoilé des résultats au premier semestre en baisse, mais " sans surprise ", souligne All Invest Securities. Sur la période, le résultat opérationnel s’est affaissé de 21,9%, à 124,7 millions d’euros, soit une marge de 6% du chiffre d’affaires, contre 7,6% un an plus tôt. Par ailleurs, le bénéfice net part du groupe du spécialiste européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies a fondu de 30,2% pour s’installer à 82,6 millions d’euros. Les effectifs ont diminué de 58 300 à 57 900.

TP (- 4,53%, à 61,06 euros) est victime de lourds dégagements. Il est principalement pénalisé par son concurrent américain Concentrix qui a dévoilé des prévisions inférieures au consensus et dont le titre est attendu en très forte baisse à l'ouverture de Wall Street.

En Europe, Prosus cède 0,03%, à 57,97 euros, à Amsterdam. Le groupe néerlandais d'investissement dans la high-tech, détenu majoritairement par la société sud-africaine Naspers, fait son entrée en France avec le rachat du site d'annonces automobiles La Centrale (propriété du fonds américain Providence) pour 1,1 milliard d'euros, via sa filiale de commerce en ligne OLX. L'opération, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, devrait aider Prosus à entrer sur le marché européen de l'automobile, en complément de l'acquisition prévue de la société de livraison de repas Just Eat Takeaway.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux États-Unis, les revenus et consommation des ménages en août ainsi que l'indice des prix PCE en août seront publiés à 14h30 avant l'estimation finale de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en septembre à 16h00.

À la mi-séance, l'euro cède 0,52% à 1,1680 dollar.