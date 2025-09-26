Wall Street tente un rebond, portée par l'inflation américaine

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, reprenant sa progression grâce à des données d'inflation aux Etats-Unis semblables aux attentes, les investisseurs ne se montrant pas inquiets par les nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump.

Après trois séances consécutives de baisse, le Dow Jones prenait 0,70% vers 14H00 GMT, l'indice Nasdaq 0,21% et l'indice élargi S&P 500 0,47%.

L'inflation s'est accélérée en août aux États-Unis, à +2,7% sur un an, son rythme le plus élevé depuis février, selon l'indice officiel PCE publié vendredi.

L'inflation sous-jacente (hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation) est en revanche stable par rapport au mois précédent, à 2,9% en glissement annuel.

Ces données sont "tout à fait conformes aux attentes, et cela était certainement suffisant pour le marché actuel", juge auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Seules surprises: les revenus personnels ont augmenté plus qu'anticipé, de même que la consommation des ménages, signes que la première économie mondiale tourne encore en dépit des turbulences sur le front des droits de douane.

"Si la Réserve fédérale (Fed) était à l'aise avec une baisse des taux" avec une inflation à un niveau pratiquement aussi élevé comme elle l'a fait en septembre, "rien dans les chiffres d'aujourd'hui ne devrait la dissuader de poursuivre sa politique de baisse des taux", estime l'analyste.

De quoi satisfaire la place américaine, qui s'attend à ce que les taux directeurs de la banque centrale des Etats-Unis diminuent d'un demi-point d'ici la fin de l'année.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans évoluait vers 13H50 GMT à 4,18%, contre 4,17% à la clôture la veille.

En parallèle, la progression de Wall Street ne semble pas perturbée par la nouvelle vague d'annonces douanières de Donald Trump.

"Le marché a commencé à voir au-delà des droits de douane (et) a adopté une nouvelle mentalité : +ne nous en préoccupons pas tant que nous ne voyons pas qu'ils posent réellement problème+", souligne Steve Sosnick.

Cela anime vendredi toutefois quelques valeurs.

Les actions du secteur pharmaceutique profitent de l'annonce de surtaxes pouvant aller jusqu'à 100% sur les médicaments produits en dehors des Etats-Unis à partir du 1er octobre. Vers 13H55 GMT, le titre du laboratoire Eli Lilly prenait 1,50%, celui de Merck 1,24% et Abbvie gagnait 0,66%.

Le groupe Paccar (+4,84 à 100,19 dollars), propriétaire des célèbres marques américaines de camion Peterbilt et Kenworth, progressait nettement après l'annonce par Donald Trump de droits de douane de 25% sur "tous les poids lourds fabriqués dans d'autres régions du monde".

De leur côté, les entreprises d'ameublement résistaient, alors que le secteur sera ciblé par des droits de douane de 30%, selon la Maison Blanche. Wayfair prenait 2,14% et RH 0,30%.

L'avionneur Boeing (4,85% à 223,88 dollars) était recherché après des informations du Wall Street Journal affirmant que le régulateur de l'aviation américaine (FAA) pourrait lever certaines restrictions visant son modèle vedette 737 MAX.

