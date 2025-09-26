 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eli Lilly ouvre un nouveau site Gateway Labs à San Diego
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 15:23

Eli Lilly and Company annonce l'ouverture officielle de son quatrième site américain Lilly Gateway Labs (LGL) à San Diego, en partenariat avec Alexandria Real Estate Equities. Situé dans le campus One Alexandria Square à Torrey Pines, le site propose 82 514 pieds carrés (plus de 7600 m2) de laboratoires et bureaux, pouvant accueillir jusqu'à 15 entreprises et plus de 250 employés.

Daniel Skovronsky, directeur scientifique et président de Lilly Research Laboratories et Lilly Immunology, souligne que cette expansion permet à Lilly de renforcer ses liens avec l'écosystème biotech de San Diego pour 'faire émerger une science audacieuse'.

Depuis 2019, les sociétés hébergées dans les LGL ont levé plus de 2 MdUSD et travaillent sur plus de 50 projets thérapeutiques et plateformes. Julie Gilmore, vice-présidente et responsable mondiale de LGL, précise que la croissance repose sur une approche partenariale 'pragmatique et sur mesure'.

Ce site complète les implantations de San Francisco, Boston et Pékin, et s'inscrit dans le dispositif Lilly Catalyze360 destiné à soutenir l'innovation biotechnologique.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
719,370 USD NYSE +0,70%
