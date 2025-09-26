Eli Lilly ouvre un nouveau site Gateway Labs à San Diego
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 15:23
Daniel Skovronsky, directeur scientifique et président de Lilly Research Laboratories et Lilly Immunology, souligne que cette expansion permet à Lilly de renforcer ses liens avec l'écosystème biotech de San Diego pour 'faire émerger une science audacieuse'.
Depuis 2019, les sociétés hébergées dans les LGL ont levé plus de 2 MdUSD et travaillent sur plus de 50 projets thérapeutiques et plateformes. Julie Gilmore, vice-présidente et responsable mondiale de LGL, précise que la croissance repose sur une approche partenariale 'pragmatique et sur mesure'.
Ce site complète les implantations de San Francisco, Boston et Pékin, et s'inscrit dans le dispositif Lilly Catalyze360 destiné à soutenir l'innovation biotechnologique.
Valeurs associées
|719,370 USD
|NYSE
|+0,70%
A lire aussi
-
Le moral des ménages américains s'est dégradé en septembre, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a reculé à 55,1 en septembre contre 55,4 selon une estimation préliminaire et après ... Lire la suite
-
Le passage en location-gérance de nombreux magasins Carrefour cache-t-il un "plan social déguisé", comme l'affirme la CFDT ? La justice se penche vendredi sur la question, un an et demi après l'assignation du géant de la distribution par le syndicat. Depuis l'arrivée ... Lire la suite
-
Les membres de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) se réuniront début novembre pour voter sur la participation d'Israël à l'Eurovision, après les appels de plusieurs pays européens au boycott, a indiqué l'organisation vendredi. "Une lettre (...) a été ... Lire la suite
-
La Commission européenne plaide pour une "capacité européenne développée, déployée et entretenue conjointement, réactive en temps réel". Après plusieurs incursions aériennes de la Russie, les pays de l'UE débattent vendredi 26 septembre de la création d'un "mur" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer