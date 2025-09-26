Wall Street ouvre en hausse après l'inflation PCE

Un trader à la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi après des données sur l'inflation PCE pour le mois d'août en ligne avec les attentes.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 190,05 points, soit 0,41% à 46.137,37 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,18% à 6.617,62 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,06% soit 13,24 points, à 22.397,94 points.

Les marchés ont été plutôt rassurés vendredi après la publication des données sur l'indice PCE des prix à la consommation aux Etats-Unis.

Selon les données du département du Commerce, les prix à la consommation ont certes accéléré de 2,7% sur un an en août, mais cette hausse est en ligne avec les attentes des économistes et analystes.

Cette publication renforce les attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) au cours de l'année alors que la révision de la croissance américaine au deuxième trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage avaient tempéré ces prévisions plus tôt au cours de la semaine.

Donald Trump a par ailleurs dévoilé jeudi de nouveaux droits de douane sur le secteur pharmaceutique, les poids lourds ainsi que certains fabricants de meubles.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)