L'Europe boursière poursuit son élan

Après leur nette progression de la veille, les marchés actions européens restent bien orientés, même si certaines places voient leur dynamique haussière contrariée par le recul marqué de poids lourds de la cote, à l'image de Rheinmetall au sein du DAX 40.

A Paris, autour de 10h30, le CAC 40, qui a terminé sur un gain de 1,96% hier, sa plus forte hausse depuis le début du mois de mai dernier, s'adjuge 1,15%, à 8 272 points. L'indice est soutenu par des publications trimestrielles saluées pour Legrand, Bouygues et ArcelorMittal, même si le repli de TotalEnergies pèse un peu.

A Francfort, le DAX 40 avance de 0,79%, une performance moins importante que celle du CAC 40, notamment à cause du lourd repli de Rheinmetall (-16,62%). A Londres, le FTSE 100 s'apprécie de 1,06%.

Les grands indices européens profitent de la bonne orientation des places américaines hier soir, après les élections de mi-mandat, qui ont vu les Démocrates s'emparer des deux chambres. Le Dow Jones a par exemple bondi de 3,03% hier, sa plus forte hausse depuis le 9 avril 2025 ( 7,87%), après la suspension temporaire des droits de douane réciproques.

Au niveau de la macro-économie, la production industrielle française s'est affaissée de 0,5% en septembre, alors qu'une hausse de 0,3% était espérée. Les investisseurs surveilleront cet après-midi aux Etats-Unis les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14h30) et la productivité non agricole (14h30).

Un peu avant ces indicateurs, il y aura la décision de la Banque d'Angleterre sur sa politique monétaire (13h), où une hausse des taux de 25 points de base est envisagée, ce qui serait la première depuis trois ans.

Sur le marché des devises, l'euro est en légère hausse face au billet vert ( 0,10%) et se négocie 1,1246 dollar, toujours au plus haut depuis le début du mois d'octobre.

Dans l'actualité des valeurs

Legrand est particulièrement entouré ( 5,32%). Le groupe a profité de la forte demande des centres de données, qui ont porté ses résultats trimestriels au-delà des attentes. Il relève pour la deuxième fois ses objectifs 2026 et vise désormais une croissance des ventes de 20% à 22%, dont 11% à 13% en organique.

Dans le haut du palmarès également, ArcelorMittal gagne 4,86%, après avoir publié un Ebitda trimestriel de 2,02 milliards de dollars, contre 1,97 milliard de dollars attendu, notamment grâce à la reprise de l'activité européenne.

Bouygues se distingue également dans le haut du palmarès ( 4,07%). Le groupe de construction et de télécommunications a fait mieux que prévu sur les neuf premiers mois de l'année, avec un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) de 1,86 MdEUR et un retour à la croissance au troisième trimestre. Il prévoit désormais une "légère hausse" de son ROCA annuel, contre une stabilité auparavant.

L'une des plus fortes baisses du CAC 40 revient à TotalEnergies qui cède 2,05%, pénalisé par la forte baisse des cours du pétrole hier.

Au sein du SBF 120, SES flambe de 13,49%. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de l'opérateur européen de satellites a progressé de 4,2% sur un an à taux de change et périmètre constants, à 870 millions d'euros. Son Ebitda ajusté s'est apprécié de 18,6%.

Air France-KLM bondit de 13,08%, après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre. Le groupe a également relevé sa prévision de dépenses de carburant.

JCDecaux s'affiche en progression de 4,90%. La croissance a dépassé les prévisions sur la période de juillet à septembre, portée par le numérique et les transports.

Ailleurs en Europe, Rheinmetall chute de 16,62%. Le spécialiste de la défense allemand a une nouvelle fois abaissé ses objectifs pour l'exercice en cours.

AP Moller Maersk trébuche de 8,92%. Si les objectifs ont été relevés et les résultats trimestriels sont en hausse, ils restent décevants pour les investisseurs et les analystes.