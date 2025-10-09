L'Europe boursière entre prudence et instabilité politique en France

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé dans le rouge à l’exception notable du DAX 40. L’indice de Francfort a inscrit ce jeudi un plus haut historique en séance à 24 680 points. De son côté, le CAC 40 a reculé de 0,23% à 8041,36 points, après deux dernières séances en territoire positif. L’EuroStoxx50 a fléchi de 0,33% à 5631 points. Aux Etats-Unis, les indices sont également sous pression avec un Dow Jones en repli de 0,38%, vers 17h45.

La crise politique en France bat toujours son plein. Le premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a acté hier soir sur le plateau du 20 heures de France 2 la fin de sa " mission ". Son successeur devrait être nommé d'ici à vendredi soir selon l'Elysée, éloignant de facto les craintes d'une dissolution.

Lors des minutes de la BCE concernant la dernière réunion de politique monétaire des 10 et 11 septembre, les responsables de l'institution de Francfort ont fait savoir qu'ils sont pressés de réduire à nouveau les taux directeurs, même s'ils sont très conscients du niveau d'incertitude et des risques exceptionnellement élevés.

Reste que la probabilité d'une nouvelle baisse des taux de la BCE d'ici la fin de l'année est jugée par les marchés comme pratiquement nulle. Ils estiment à une chance sur trois la reprise du cycle d'assouplissement monétaire cours du premier semestre 2026.

Au chapitre diplomatique, Israël et le Hamas ont approuvé la première phase du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, ouvrant la voie à un cessez-le-feu, une libération des otages et à la résolution potentielle du conflit.

Sur le front des matières premières, l'argent a dépassé les 50 dollars l'once et progressé de 2,60% à 50,1588 dollars. Ce métal précieux a ainsi retrouvé son niveau de 1980, année de l'échec du "corner" des frères Hunt.

Seule statistique majeure du jour, les exportations allemandes ont baissé de façon inattendue en août sur un mois (-0,5% contre une hausse de 0,3% attendue), alors que Washington a imposé un droit d'importation de 15% sur la plupart des biens en provenance de l'UE.

Côté valeurs, Michelin et Ferrari ont déraillé ce jeudi. Certains analystes craignent une révision à la baisse des objectifs 2025 du côté du pneumaticien. Le second, côté à la fois à Milan et à New-York, a présenté des prévisions jugées prudentes à horizon 2030.