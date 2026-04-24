L'Europe boursière en terrain négatif, entre flou géopolitique et résultats contrastés
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 12:16
Sur le plan géopolitique, le sentiment d'impasse prédomine. Donald Trump, après avoir prolongé sine die le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, a annoncé hier une trêve supplémentaire de trois semaines entre Israël et le Liban.
En cette fin de matinée, le baril de Brent avance de 1,07% à 107,09 dollars.
Dans ce contexte tendu, la confiance des ménages français continue de se dégrader. Fragilisée par la guerre au Moyen-Orient, elle atteint son plus bas niveau depuis le début du conflit en Ukraine, selon l'Insee. L'indicateur a reculé de 5 points en avril, à 84, après un premier repli à 89 le mois précédent, s'éloignant encore davantage de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025). Il s'agit de son plus bas niveau depuis mai 2023.
En Allemagne, le climat des affaires s'est également détérioré plus fortement qu'attendu en avril, sur fond de tensions persistantes liées au conflit en Iran, selon l'enquête mensuelle de l'institut Ifo publiée vendredi. L'indice ressort à 84,4, contre 86,3 en mars (révisé après une première estimation à 88,6), alors que les économistes anticipaient en moyenne 86,6. Il s'agit de son plus bas niveau depuis mai 2020, en pleine crise sanitaire.
Les intervenants surveilleront à 16h00 l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.
Les valeurs en mouvement
Le CAC 40 est dominé par Bureau Veritas ( 1,99%) et TotalEnergies ( 1,44%) alors que Renault (-3,24%) accuse l'avant-dernière place de l'indice phare de la place parisienne. Le constructeur automobile se dirige tout droit vers une cinquième séance consécutive de baisse. Forvia (-4,78%) et Valeo (-4,60%) sont eux aussi sous pression après avoir enregistré un repli de leur activité au premier trimestre.
Par ailleurs, Spie ( 7,13%) brille en tête de l'indice SBF 120, le spécialiste du génie électrique et mécanique ayant publié une baisse de sa production moins marquée qu'anticipé sur la période.Spie est talonné par Seb ( 5,48%) qui a fait état d'un résultat opérationnel d'activité (Ropa) en progression de 42% à 72 millions d'euros. A la Bourse de Stockholm, Electrolux (-23%) est lourdement sanctionné après un trimestre décevant.
Sur le marché des changes, l'euro progresse légèrement de 0,02% face au dollar, à 1,1686 USD.
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