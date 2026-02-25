L'Europe boursière dans le vert, nouveau record pour le CAC 40 sous une pluie de résultats
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 12:08
La saison des résultats se poursuit et capte l'attention des investisseurs, reléguant au second plan les interrogations sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie, au moins jusqu'à la publication des comptes du géant Nvidia ce soir après la clôture new-yorkaise.
À Paris, Seb ( 13,12%) signe de loin la meilleure performance du SBF 120 après la publication de ses résultats annuels, assortis d'un plan pouvant entraîner jusqu'à 2 100 suppressions de postes dans le monde. Ipsos ( 6,42%) brille également, après avoir dit viser une croissance organique de 2% à 3% de son chiffre d'affaires en 2026, contre 0,6% enregistré en 2025.
À l'opposé, Pernod Ricard (-3,61%) et Rémy Cointreau (-3,70%) sont sous pression, pénalisés par l'avertissement de leur concurrent britannique Diageo (-6,14%). Ce dernier a abaissé pour la deuxième fois en moins de quatre mois ses prévisions de ventes annuelles et chute de 6%
Edenred cède plus de 5% après avoir indiqué prendre acte de la décision du président du tribunal fédéral brésilien sur le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation.
Bic (-7,34%) est sanctionné après ses comptes, tandis qu'ADP fléchit de 5% à la suite de l'annonce par Vinci d'une émission de 500 MEUR d'obligations échangeables en actions ordinaires existantes de l'opérateur aéroportuaire.
D'autre part, le compartiment bancaire est bien orienté dans le sillage de résultats de HSBC ( 5%) salués à Londres. Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole SA avancent respectivement de 2,08%, 2,05% et 1,76%.
Ralentissement de l'inflation en zone euro
Sur le front des statistiques, l'économie allemande a crû de 0,3% au quatrième trimestre 2025, portée par la consommation, les dépenses publiques et la construction, selon des données détaillées qui confirment l'estimation publiée fin janvier.
Par ailleurs, l'inflation en zone euro a ralenti à 1,7% sur un an en janvier, son plus bas niveau depuis septembre 2024, après 2% en décembre, selon les chiffres définitifs d'Eurostat. Ce reflux, conforme aux estimations initiales, conforte le scénario d'un statu quo de la Banque centrale européenne (BCE) sur ses taux.
Sur le marché des changes, l'euro glane 0,07% à 1,1781 USD. Le baril de Brent recule pour sa part de 0,57%.
