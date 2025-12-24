L'Europe attendue sans direction à la veille de Noël

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations mercredi à l'ouverture, dans une séance écourtée pour la veille de Noël et alors que les marchés d'actions resteront fermés jeudi et vendredi sur le continent.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,08% à l'ouverture.

Les contrats à ‍terme signalent une ouverture en hausse de 0,15% pour le Dax à Francfort et en recul de 0,09% pour le FTSE londonien.

Le Stoxx 600 devrait ouvrir sur un gain de 0,19%.

Les Bourses européennes devraient ouvrir dans le calme, sans catalyseur majeur et avec des volumes réduits en raison de la période des fêtes, après que l'indice de référence, le Stoxx 600, a clôturé la veille à un nouveau sommet de 588,81 ‌points, porté par le géant pharmaceutique Novo Nordisk. Le laboratoire danois vient de franchir une étape importante aux États-Unis en obtenant l'autorisation de commercialiser son médicament amaigrissant sous forme de comprimés.

Aux Etats-Unis, le S&P 500 a également atteint un niveau record à la clôture mardi, dans un contexte de faible activité boursière.

Les investisseurs analysent les derniers indicateurs disponibles sur l'économie américaine, qui a ​connu une croissance bien supérieure aux prévisions au troisième trimestre, atteignant 4,3% après 3,8 au deuxième trimestre. Ces chiffres arrivent toutefois avec retard en raison de la perturbation des calendriers macroéconomiques après ⁠la fermeture de l'administration fédérale en octobre et une partie de novembre et les opérateurs continuent donc de miser sur de nouvelles baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) en 2026.

D'autres données ont par ailleurs brossé un tableau plus mitigé de l'économie américaine, la confiance des consommateurs américains s'étant détériorée en décembre dans un ⁠contexte d'inquiétude croissante concernant l'emploi et les revenus.

L'année prochaine sera décisive pour la banque ‍centrale, qui verra partir son président actuel, Jerome Powell, régulièrement critiqué par le président américain Donald Trump, qui lui reproche de ne pas ⁠avoir baissé les taux plus rapidement. "Quiconque n'est pas d'accord avec moi ne sera jamais président de la Fed", a dit mardi le locataire de la Maison blanche.

Le cours de l'or a dépassé mercredi pour la première fois la barre des 4.500 dollars l'once, les investisseurs se ruant sur les métaux précieux en raison des incertitudes géopolitiques et des anticipations d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt américains l'année prochaine. L'or, qui ne ​génère pas de rendement, gagne en attractivité dans un contexte de taux faibles.

En France, la loi spéciale élaborée pour assurer la continuité des services publics en attendant de pouvoir voter un budget pour 2026 a été largement adoptée mardi par l'Assemblée nationale avant d'être entérinée par le Sénat dans la soirée.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N3XT0Z7]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en légère hausse mardi, après la publication de données ⁠économiques meilleures que prévues qui ont fait rebondir les rendements obligataires et ont porté les valeurs de croissance.

L'indice Dow Jones a gagné 0,16%, le Standard & Poor's 500, plus large, a ​pris 0,46%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,57%.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,14%, ​effaçant les gains enregistrés plus tôt dans la séance ​grâce aux valeurs technologiques.

Les responsables de la Banque du Japon (BoJ) ont débattu de la nécessité de continuer à relever les taux d'intérêt à des niveaux jugés neutres pour l'économie, certains estimant que cela contribuerait à ​une croissance stable à long terme, montre le compte-rendu de leur réunion d'octobre, publié mercredi.

La banque centrale japonaise a ⁠maintenu ses taux d'intérêt inchangés en octobre, mais les a relevés lors de la réunion suivante, ce mois-ci, à un niveau jamais atteint depuis 30 ans.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,53% et le CSI 300 des grandes capitalisations gagne 0,23%.

La Bourse de Hong Kong prend 0,17%.

TAUX

Les rendements des Treasuries sont plutôt calmes mercredi après avoir progressé la veille avec les données sur le PIB américain plus solides que prévu.

Le rendement de l'obligation à dix ans cède 1 point de base à 4,1589%, tandis que celui de son homologue à deux ans est stable à 3,5280%.

Au Japon, les inquiétudes liées à l'endettement ont fait grimper ‌les rendements obligataires, avec celui de l'obligation à 30 ans atteignant un niveau record de 3,45% mercredi, avant de se détendre.

Tokyo prévoit d'émettre de nouvelles obligations d'État d'une valeur d'environ 189 milliards de dollars afin de financer un budget record pour son prochain exercice fiscal, selon un projet vu mercredi par Reuters.

CHANGES

Le dollar poursuit ses pertes et recule de 0,13% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro avance de 0,04% à 1,1799 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont stables mercredi après avoir progressé au cours des cinq dernières séances, soutenus par la forte croissance économique américaine et le risque de perturbations de l'approvisionnement en provenance du Venezuela et de la Russie.

Le Brent prend 0,13% à 62,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,17% à 58,48 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 ‌DÉCEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 224.000 224.000

chômage 20

décembre

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)