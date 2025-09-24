L’Europe attendue en légère baisse, affectée par Jerome Powell

(AOF) - Au lendemain d’une hausse, les places européennes devraient reculer légèrement à l’ouverture. Les investisseurs vont commencer par digérer un discours du président de la Fed qui n’a pas fermé la porte à de nouvelles baisses des taux directeurs mais n’a pas précisé à quel moment elles seront décidées. Les intervenants surveilleront dans la matinée l’indice Ifo allemand ainsi que plusieurs statistiques sur l’immobilier aux États-Unis dans l’après-midi. Dans ces conditions, le CAC 40 est attendu en repli de 0,10 % et le DAX à Francfort devrait céder 0,15 %.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Groupe Crit

Au premier semestre, Groupe Crit a vu son chiffre d'affaires consolidé progresser de 17,5 %, à 1,636 milliard d'euros, porté par un impact périmètre de 18,8 %, lié à l'intégration d'Openjobmetis, société consolidée depuis mai 2024. À périmètre et change constants, les revenus sont en légère baisse de 1,4 %. Parallèlement, l'Ebitda est passé de 56,3 à 61,7 millions d'euros, pour une marge de 3,8 %. Dans un environnement toujours attentiste, le groupe entend continuer à défendre son activité et ses résultats, malgré une base de comparaison défavorable au troisième trimestre.

Lumibird

Lumibird a dévoilé des résultats semestriels en belle hausse. Sur les six premiers mois de l'année, le spécialiste européen des technologies laser a vu son chiffre d'affaires progresser de 9 %, à 106,8 millions d'euros. Parallèlement, l'Ebitda a bondi de 85 %, à 20,2 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant a flambé de 491 %, à 9,6 millions d'euros. Ces données ont progressé grâce à une hausse de la marge brute et à la maîtrise des charges opérationnelles.

Sanofi

Sanofi a annoncé un investissement supplémentaire de 625 millions de dollars dans Sanofi Ventures, son fonds de capital-risque evergreen, qui investit dans des entreprises de premier plan dans les domaines des biotechnologies et de l'intelligence artificielle/santé numérique. Depuis sa création en 2012, le fonds a déployé plus de 800 millions de dollars dans plus de 70 entreprises.

Witbe

Le premier semestre de Witbe s'est soldé par un chiffre d'affaires en net repli de 26 %, à 7,654 millions d'euros, en raison principalement d'un environnement économique et géopolitique très dégradé. De son côté, l'Ebitda s'est affaissé en passant de -0,244 à -0,885 million d'euros. La même tendance a été observée pour le résultat d'exploitation qui a atteint -2,519 millions d'euros, contre -1,794 millions d'euros un an plus tôt. La perte nette s'est donc logiquement creusée à -2,539 millions d'euros, face à -0,696 million d'euros au premier semestre 2024.

Les chiffres macroéconomiques

À 10h en Allemagne, les investisseurs surveilleront l'indice Ifo du climat des affaires.

À 14h30 aux États-Unis, ils suivront le nombre de permis de construire attribué au mois d'août, puis à 16h les ventes de logements neufs sur la même période et enfin à 16h30 les stocks de pétrole hebdomadaires.

Hier à Paris

Le CAC 40 et les autres indices européens ont rebondi à la clôture ce mardi, après la publication ce matin des indices PMI. Ils ont progressé, galvanisé par l'activité économique du secteur privé en zone euro qui a atteint en septembre sa plus forte croissance depuis 16 mois. Ils ont fini dans le vert grâce aussi au secteur du luxe. Ces valeurs se sont distinguées, bénéficiant d'une note favorable de Bank of America. Vers 18h30, Jerome Powell prononcera un discours sur les perspectives économiques des États-Unis. Le CAC 40 a gagné 0,54% à 7872 points. L'Eurostoxx 50 a avancé de 0,69%.

Hier à Wall Street

Après la prudence jusqu’à la mi-séance, les indices américains ont finalement terminé la séance dans le rouge. Ils ont été affectés par les propos du président de la Réserve fédérale. Jerome Powell a indiqué que la Fed allait devoir trouver un équilibre entre l’inflation et le ralentissement du marché de l’emploi. Il n’a pas fermé la porte à de nouvelles baisses des taux mais il n’a pas donné d’indice sur le moment et l’ampleur. Le Dow Jones a reculé de 0,19 %, à 46 292,78 points, le Nasdaq Composite a cédé 0,95 %, à 22 573,47 points et le S&P 500 a perdu 0,55 %, à 6 656,92 points.