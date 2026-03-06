 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe attendue en hausse malgré la guerre, l'emploi US au second plan
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 08:39

Les places européennes sont attendues dans le vert pour cette dernière séance de la semaine, au septième jour du conflit au Moyen-Orient. Hier, le CAC 40, repassé au-dessus des 8 200 points en séance, a finalement terminé en baisse de 1,49% à 8 045,8 points. L'indice phare de la place parisienne est attendu en hausse de 0,8%. Idem pour le Dax ( 0,9%) et le Footsie ( 1,01%).

Wall Street a clôturé en baisse jeudi, la hausse du pétrole ravivant les inquiétudes liées à l'inflation et aux perspectives d'assouplissement monétaire de la Fed. Le Dow Jones s'est replié de 1,61% pendant que le Nasdaq perdait 0,26%.

L'élargissement du conflit au Moyen-Orient a ravivé les craintes concernant la sécurité du détroit d'Ormuz, voie essentielle pour le transport mondial d'énergie, alors que le trafic maritime y a reculé face aux menaces de frappes de missiles et de drones.

Dans ce contexte, le brut américain a bondi à 81 dollars le baril, un sommet depuis juillet 2024, tandis que le Brent a gagné 4,9% pour s'établir à 85,41 dollars.

Donald Trump a réaffirmé ses objectifs de guerre, parmi lesquels un changement de régime en Iran. "Nous voulons être impliqués dans le choix de la personne qui dirigera l'Iran à l'avenir", a-t-il déclaré.

Le conflit prend par ailleurs une dimension plus régionale. L'armée israélienne a opéré des frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah après des tirs de ce ce dernier sur le sol de l'Etat hébreu. Dans le même temps, Tsahal affirme frapper "l'infrastructure du régime" iranien.

Dans cette actualité particulièrement dense sur le plan géopolitique, les statistiques du jour seront malgré tout à surveiller à commencer par le rapport sur l'emploi américain en février, qui sera publié en début d'après-midi.

Au chapitre des valeurs, SPIE a annoncé vendredi le départ de son président-directeur général Gauthier Louette, accompagné d'une réorganisation de la gouvernance avec la séparation des fonctions de président et de directeur général et la nomination de deux cadres dirigeants pour assurer la relève. Le groupe a également relevé son objectif de marge d'Ebita à horizon 2028, après une progression enregistrée l'an dernier.

De son côté, Atos vise une stabilisation en 2026, avant une accélération de la croissance et de la génération de trésorerie entre 2027 et 2028, après avoir dépassé son objectif de marge l'an dernier.

Sur le marché des changes, l'euro glane 0,05% à 1,1613 USD.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Moyen-Orient: accalmie sur le pétrole, rebond des Bourses européennes
    information fournie par AFP 06.03.2026 10:14 

    Les Bourses européennes tentent un rebond vendredi, à la faveur d'une détente sur les prix du pétrole, dont les cours chahutent les marchés mondiaux depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Vers 08H50 GMT, Paris prenait 0,68%, Francfort 0,83%, Londres 0,65%. ... Lire la suite

  • Le maire de Limoges Emile Roger Lombertie, le 10 janvier 2025, à Limoges ( AFP / PASCAL LACHENAUD )
    Municipales: à Limoges, la guerre à droite nourrit l'espoir d'une gauche divisée
    information fournie par AFP 06.03.2026 10:01 

    Unis en 2014 pour s'emparer de "la Rome du socialisme", le maire de Limoges Émile Roger Lombertie et le président de la métropole Guillaume Guérin se déchirent 12 ans plus tard, offrant l'occasion à la gauche, elle aussi divisée, de reprendre ce bastion. Leur victoire ... Lire la suite

  • Les décombres après un attaque aérienne israélienne dans un quartier sud de Beyrouth, le 6 mars 2026, au Liban ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 06.03.2026 09:55 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui entre vendredi dans son septième jour: - Une série d'explosions entendue à Tel-Aviv, après une alerte aux missiles iraniens Une série d'environ huit explosions a été entendue vendredi matin à Tel-Aviv, ... Lire la suite

  • Le mot Bourse figure sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, située place de la Bourse à Paris
    L'Europe ouvre dans le vert avec l'espoir sur les prix de l'énergie
    information fournie par Reuters 06.03.2026 09:46 

    Les principales Bourses européennes sont dans ‌le vert en début de séance vendredi, en rebond au terme d'une semaine mouvementée, ​alors que le conflit au Moyen-Orient ne montre pas de signes d'apaisement, bien que Washington ait apporté un peu de soulagement en ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank