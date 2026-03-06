Les investissements dans l'IA alimentent la croissance mondiale des brevets, selon l'ONU

Le nombre de brevets internationaux déposés en 2025 dans les technologies de communication numérique et les semi-conducteurs a fortement augmenté ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le nombre de brevets internationaux déposés en 2025 dans les technologies de communication numérique et les semi-conducteurs a fortement augmenté, reflétant l’essor des investissements dans l’intelligence artificielle, a indiqué vendredi l’ONU.

Tous secteurs confondus, les demandes de brevets internationaux ont progressé de 0,7 % en 2025 pour atteindre 275.900 dépôts dans le monde, a annoncé l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l'agence onusienne chargée des brevets et de l’innovation, dans son bilan annuel.

Le chef économiste de l’OMPI, Carsten Fink, a souligné que, derrière cette croissance modérée, l’activité d’innovation était soutenue dans les technologies numériques.

Les communications numériques, première catégorie en matière de dépôts de brevets internationaux, ont augmenté de 6 % l’an dernier, tout comme les demandes de brevets pour les semi-conducteurs.

Elles ont enregistré les taux de croissance les plus rapides parmi les dix principaux domaines technologiques en 2025, a expliqué M. Fink lors d’une conférence de presse.

"Ce schéma reflète clairement l’importance persistante des technologies numériques en tant que moteur de l’innovation à l’échelle mondiale", a-t-il relevé. "Il reflète probablement aussi la vague d’investissements dans l’intelligence artificielle, qui accroît la demande en infrastructures informatiques avancées et en puces."

- La Chine distance les Etats-Unis -

La Chine a déposé le plus grand nombre de demandes de brevets internationaux l’an dernier, avec 73 718 dépôts, en hausse de 5,3%. Les Etats-Unis ont soumis 52.617 demandes - en baisse de 3 %, ce qui constitue leur quatrième année consécutive de recul. Ils sont suivis par le Japon avec 47.922 dépôts, la Corée du Sud avec 25.016 et l’Allemagne avec 16.441.

Le géant chinois Huawei est le premier déposant depuis 2017 et a conservé cette position l’an dernier avec 7.523 demandes de brevets ( AFP / Hector RETAMAL )

Le géant chinois Huawei est le premier déposant depuis 2017 et a conservé cette position l’an dernier avec 7.523 demandes de brevets, devant son rival sud-coréen Samsung (4.698), la société américaine Qualcomm (3.227) et le sud-coréen LG Electronics (2.400). Au total, 16 des 20 principaux déposants appartenaient au secteur des technologies de l’information et de la communication.

"Les dépôts de demandes internationales de brevet – en particulier dans le domaine des communications numériques et des semi-conducteurs – reflètent la manière dont les technologies numériques continuent de façonner le paysage mondial de l’innovation", a déclaré le directeur général de l’OMPI, Daren Tang, cité dans le rapport. "L’IA est le tout dernier moteur de cette croissance et transformera de plus en plus notre façon d’innover"

Parmi les 100 premières entreprises déposantes de brevets, 32 sont japonaises, 24 chinoises et 17 américaines.

- L’Oréal en tête pour les marques -

Le nombre total de demandes internationales d’enregistrement de marques a reculé de 1,5 % pour s’établir à 64.150 en 2025. Le plus grand nombre de demandes émanait des États-Unis (10.997), suivis de l’Allemagne (6.106), de la Chine (5.636), de la France (4.026) et du Royaume-Uni (3.871).

Le géant français des cosmétiques L’Oréal est resté en tête pour la cinquième année consécutive, avec 274 demandes ( AFP / Hector RETAMAL )

Du côté des entreprises, le géant français des cosmétiques L’Oréal est resté en tête pour la cinquième année consécutive, avec 274 demandes.

La société américaine de produits de jeux d’argent Light and Wonder a bondi à la deuxième place, avec 105 demandes.

S’agissant des demandes de protection internationale des dessins et modèles industriels, leur nombre a augmenté de 9,4 %, pour atteindre 28.588 dessins et modèles.

La plus grande catégorie concernait les équipements d’enregistrement et de communication. La Chine est arrivée en tête pour le nombre de dessins et modèles déposés, avec 5.911 dépôts, suivie de l’Allemagne (4.530), des Etats-Unis (3.882), de la Suisse (2.285) et de l’Italie (2.015).

L’OMPI a fait état de fortes hausses de la part des deux principaux déposants — Huawei et Beijing Xiaomi Mobile Software — ainsi que du géant américain Apple . Procter & Gamble, le fabricant néerlandais d’équipements électroniques et de dispositifs médicaux Philips, et Samsung Electronics complètent le top cinq.