Spie décroche en Bourse après un exercice 2025 "un peu poussif"
Des performances 2025 globalement en ligne, voire un peu justes
Le groupe de services multi-techniques a fait état ce matin d'une production de 10 379,9 millions d'euros en 2025, en hausse de 4,8% par rapport à 2024, dont une croissance organique qui a atteint 2%, tirée notamment par une activité particulièrement dynamique en Allemagne.
Ce chiffre ressort légèrement en dessous du consensus de marché, qui s'établissait à 10 424 millions.
Dans une note de réaction, les analystes d'UBS mettent plus particulièrement en avant une croissance organique moins bonne que prévu au 4ème trimestre, à 1,5%, contre 2,1% prévu par le marché.
L'Ebita s'est quant à lui élevé à 793,5 millions d'euros en 2025, soit une nouvelle hausse à deux chiffres ( 11,4 %), après la progression de 21,9 % affichée en 2024.
La marge opérationnelle ressort à 7,6%, une performance en ligne avec les perspectives annoncées et en hausse de 40 points de base d'une année sur l'autre.
A 524 millions d'euros, contre 570 millions en 2024 et un consensus de 538 millions d'euros, le flux de trésorerie disponible ( free cash-flow ou FCF) s'est installé à un niveau inférieur aux prévisions des spécialistes.
Un relèvement d'objectif de marge, mais qui était déjà intégré
Portzamparc déplore une publication "un peu poussive" au niveau de l'activité, mais préfère retenir le fait que le spécialiste de l'énergie et des communications ait relevé son objectif de marge opérationnelle (Ebita) à 8 % d'ici 2028, contre au moins 7,7% précédemment.
"Le maintien des hypothèses de croissance annuelle moyenne présentées lors de la journée d'investisseurs (CMD) 2025 laisse néanmoins présager d'un redressement sur l'organique et d'une accélération sur le bolt-on (politique d'acquisitions ciblées, NDR)", souligne le bureau d'études.
Chez Jefferies, qui juge la publication "plutôt décevante", on rappelle que le consensus de marché visait déjà une marge de 8% à l'horizon 2028,tout en jugeant "prudentes" les perspectives affichées pour 2026.
Concernant l'exercice en cours, Spie s'est fixé des objectifs relativement vagues, prévoyant une "forte croissance" au total, tirée par la poursuite de la croissance organique et une activité d'acquisitions bolt-on soutenue, accompagnée d'une poursuite de l'expansion de la marge d'Ebita.
Un évolution de la gouvernance sans surprise
Atteint par la limite d'âge, Gauthier Louette a annoncé qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat de PDG à son échéance, en avril 2026, ce qui va conduire le groupe à dissocier les fonctions de président du conseil d'administration de celles de directeur général.
Sans grande surprise, c'est Markus Holzke, l'actuel directeur général de la succursale stratégique de Spie en Allemagne, en Suisse et en Autriche qui a été nommé directeur général à l'unanimité par le conseil, tandis que Patrick Jeantet a été choisi pour le poste de président non exécutif du conseil.
Le titre, en hausse de 1,7% cette année dans un marché parisien désormais en repli de 1,7%, a gagné plus de 20% sur les 12 mois écoulés.
Depuis son introduction en Bourse, qui date de 2015, le cours de Bourse a été multiplié par quasiment trois.
