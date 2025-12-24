L'Europe attendue dans le calme à la veille de Noël

(AOF) - Contrairement aux indices américains qui alignent les hausses, quatre à la suite, les places européennes n’ont pas encore débuté leur rallye de fin d’année. En manque de catalyseurs, elles pourraient terminer l’année 2025 sans réelle direction. Ce mercredi, pour une petite journée, de nombreuses bourses fermeront leurs portes à la mi-séance, la tendance devrait être calme. Les investisseurs devraient se contenter de réagir à l’actualité des sociétés, notamment autour de Sanofi. Dans ces conditions, selon les futures sur indices, le CAC 40 est attendu en très léger repli à l’ouverture.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atari

Sur le premier semestre clos le 30 septembre, Atari a vu son chiffre d'affaires bondir de 38%, pour atteindre 18,9 millions d'euros, contre 13,7 millions d'euros un an plus tôt. Ces données prennent en compte la prise de contrôle, à hauteur de 81,7%, au capital du Suédois Thunderful. Sans cette acquisition, les revenus sont en progression de 25%, à 17,1 millions d'euros. Parallèlement, le résultat opérationnel courant s'est amélioré en passant de -2,8 à -1,5 million d'euros.

Sanofi

Sanofi a signé un accord d'acquisition avec Dynavax Technologies Corporation. Pour cette opération, le laboratoire français lancera une offre publique d'achat en numéraire pour acquérir toutes les actions en circulation de Dynavax pour 15,50 dollars par titre, soit une valeur totale en actions d'environ 2,2 milliards de dollars. Dynavax est une entreprise de vaccins cotée en bourse qui commercialise un vaccin contre l'hépatite B pour adultes et développe un candidat vaccin différencié contre le zona.

Savencia

Savencia Fromage & Dairy a signé un accord en vue de l'acquisition de Quatá Alimentos, un fabricant de fromages et produits laitiers au Brésil. Cette opération permettra au groupe alimentaire familial et indépendant, acteur mondial dans les fromages et les produits laitiers, de renforcer son portefeuille local notamment à l'intégration de marques solidement implantées comme Glória et Quatá. Ces dernières occupent une place de longue date dans les foyers brésiliens.

UV Germi

UV Germi, une société spécialisée dans la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie, a dévoilé ses tendances de chiffre d'affaires et de résultats pour l'année 2025. L'entreprise table ainsi sur une baisse d'environ 20% de ses revenus annuels, avec un repli de l'activité au second semestre moins important qu'au premier. Sur les six premiers mois de l'année, les revenus avaient fondu de 22%.

Les chiffres macroéconomiques

L'actualité macroéconomique sera encore une fois exclusivement américaine avec à 14h30 les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage, et à 16h30 les stocks de pétrole hebdomadaires.

Sur le marché des devises, l'euro grappille 0,02% et se négocie contre 1,1798 dollar.

Hier à Paris

Les grands indices du Vieux-Continent ont connu des fortunes diverses. Le CAC 40 a par exemple cédé 0,21%, à 8 103,85 points, alors que l’EuroStoxx 50 a grappillé 0,07%, à 5 747,79 points. Les investisseurs ont pourtant tenté de réagir après l’annonce d’un PIB supérieur aux attentes au troisième trimestre aux Etats-Unis. Toutefois, une économie robuste pourrait avoir pour effet un ralentissement de l’inflation, ce qui pousserait la Réserve fédérale américaine à ne pas toucher à ses taux, ce qui a logiquement refroidi les intervenants.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont enchaîné une quatrième séance consécutive de hausse. Face à de nombreux indicateurs macro-économiques, les investisseurs ont décidé de se concentrer sur les nouvelles rassurantes. Ils ont principalement apprécié la hausse supérieure aux attentes du PIB (+4,3%, contre +3,3% attendu) du troisième trimestre selon une deuxième estimation. Dans ces conditions, le Dow Jones a terminé sur un gain de 0,16%, à 48 442 points, le Nasdaq Composite s’est apprécié de 0,57%, à 23 561 points et le S&P 500 a gagné 0,46%, 6 909 points.