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L'Europe à la mi-temps : compte à rebours avant la "hausse préventive" de la BCE
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX 600 en hausse de 0,8 %

* Les États-Unis et l'Iran s'échangent des frappes pour la deuxième journée consécutive

* La BCE s'apprête à relever ses taux

* La volatilité des actions du Kospi atteint un niveau record

11 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

L'EUROPE À LA MI-TEMPS: COMPTE À REBOURS AVANT LA "HAUSSE PRÉVENTIVE" DE LA BCE La Banque centrale européenne rendra sa décision sur les taux dans environ une heure et l'indice STOXX 600 .STOXX s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière du mois, avec une progression de 0,7 %.

Une "hausse préventive" étant déjà anticipée, l'attention se portera sur les indications données par la présidente de la BCE, Christine Lagarde, concernant les perspectives de la politique monétaire . Une partie de l'optimisme qui règne sur le marché boursier s'explique par les informations selon lesquelles des sources iraniennes auraient indiqué que les négociations avec les États-Unis sur un accord préliminaire s'étaient intensifiées, même si les deux parties ont échangé des frappes aériennes jeudi et que le président Donald Trump a menacé de nouvelles frappes à moins que Téhéran n'accepte immédiatement un accord de paix. Les poids lourds habituels sont en hausse, avec ASML ASML.AS en hausse de près de 3 %, HSBC HSBA.L en hausse de 2,6 % et Novartis NOVN.S en hausse de 1,66 %. Du côté des baisses, les actions du fabricant britannique d’équipements de santé et de sécurité Halma HLMA.L ont chuté de plus de 15 % sur la journée, ce qui en fait le deuxième plus gros facteur de baisse de l’indice STOXX derrière SAP SAPG.DE .

Les actions de la société technologique allemande ont reculé de 4 %, tandis que le titre Oracle ORCL.N a chuté de 8 % en pré-ouverture après la publication, mercredi soir, de résultats faisant état de dépenses d'investissement bien supérieures aux prévisions.

(Amanda Cooper)

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