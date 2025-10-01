L'euro remonte face au dollar après l'enquête ADP sur l'emploi dans le privé aux États-Unis

(AOF) - En baisse dans la matinée face au dollar, l’euro s’est brusquement renforcé après la publication d’un indicateur décevant sur le marché du travail aux États-Unis. L’enquête ADP sur l’emploi dans le secteur privé a révélé la destruction de 32 000 postes en septembre, là où les analystes tablaient sur 52 000 créations. Avec cette dégradation du marché du travail, la Réserve fédérale américaine devrait être plus encline à assouplir sa politique monétaire, ce qui affaiblit logiquement le dollar face à certaines autres devises.

Cette statistique prend une dimension particulière en raison du shutdown. Du fait de la fermeture de certaines administrations fédérales, le bureau des statistiques du travail américain ne publiera pas le très attendu rapport sur l'emploi pour septembre comme prévu ce vendredi.

À 16h45, l'euro gagne 0,13 %, et s'échangeait contre 1,1752 dollar, alors qu'au plus bas dans la matinée il se négociait contre 1,1716 dollar.