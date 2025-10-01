 Aller au contenu principal
L'euro remonte face au dollar après l'enquête ADP sur l'emploi dans le privé aux États-Unis
information fournie par AOF 01/10/2025 à 16:49

(AOF) - En baisse dans la matinée face au dollar, l’euro s’est brusquement renforcé après la publication d’un indicateur décevant sur le marché du travail aux États-Unis. L’enquête ADP sur l’emploi dans le secteur privé a révélé la destruction de 32 000 postes en septembre, là où les analystes tablaient sur 52 000 créations. Avec cette dégradation du marché du travail, la Réserve fédérale américaine devrait être plus encline à assouplir sa politique monétaire, ce qui affaiblit logiquement le dollar face à certaines autres devises.

Cette statistique prend une dimension particulière en raison du shutdown. Du fait de la fermeture de certaines administrations fédérales, le bureau des statistiques du travail américain ne publiera pas le très attendu rapport sur l'emploi pour septembre comme prévu ce vendredi.

À 16h45, l'euro gagne 0,13 %, et s'échangeait contre 1,1752 dollar, alors qu'au plus bas dans la matinée il se négociait contre 1,1716 dollar.

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

