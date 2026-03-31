L'euro peut-il damer le pion au dollar ? Le contexte international ouvre "une fenêtre d'opportunité" pour la monnaie unique, juge le CAE

Les secousses du deuxième mandat Trump ainsi que la recomposition des chaînes de valeur peuvent nuire à la toute-puissance du billet vert, estime le Conseil d'analyse économique. Mais comment en profiter?

(illustration) ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

"Une fenêtre d’opportunité s’ouvre pour l’euro, aujourd’hui la deuxième devise la plus utilisée au monde". Dans un rapport publié mardi 31 mars, le Conseil d'analyse économique voit dans le contexte international une chance pour la monnaie européenne de renforcer sa place dans les échanges mondiaux.

"Kindleberger gap"

Selon l'étude, la tendance s'explique par la "fragmentation géopolitique accrue, les incertitudes sur le leadership économique américain et les reconfigurations des chaînes de valeur mondiales". "Ces dynamiques rappellent le Kindleberger gap, situation dans laquelle la puissance dominante n’est plus en mesure, ou ne souhaite plus, fournir les biens publics mondiaux nécessaires à l’exercice d’un leadership monétaire effectif", commente l'organisme rattaché à Matignon . L'euro peut ainsi renforcer son rôle international face au dollar dans les turbulences mondiales actuelles, avec d'importants bénéfices pour l'Union européenn, juge le CAE.

Depuis son deuxième mandat, la politique du président américain Donald Trump - relèvement des droits de douane américains, guerre au Moyen-Orient - écorne la confiance envers le billet vert, après des décennies d'hégémonie.

Dans un monde davantage fragmenté, cela "ouvre une fenêtre d'opportunité" pour l'euro, également confronté à la recherche d'internationalisation du yuan renminbi chinois, souligne le CAE, un organisme rattaché à Matignon, dans une note.

L'euro est la deuxième devise la plus utilisée au monde, loin derrière le dollar toutefois. La monnaie unique européenne représente environ 20% des réserves de change mondiales, contre 58% pour le dollar , et seulement 18% de la facturation du commerce mondial (contre 60%), alors que l'UE pèse davantage dans le commerce mondial (16% contre 14% pour les Etats-Unis).

Le dollar est dominant dans les systèmes de paiement internationaux ou encore la facturation des matières premières, constatent les auteurs de la note, les économistes Hélène Rey et Ludovic Subran. Or, "un renforcement de son rôle international pourrait procurer à l'Union européenne des avantages économiques et géopolitiques significatifs": coûts de financement plus faibles, influence renforcée dans l'économie mondiale, moindre exposition aux chocs extérieurs ou disponibilité accrue de fonds pour investir dans la défense, l'intelligence artificielle (IA) ou la transition énergétique.

Marché des capitaux, stablecoins, facturation... Les chantiers multiples de l'euro à l'international

Mais y parvenir nécessite "un programme de réforme ciblé et de forte ampleur", selon les économistes. Ils listent des recommandations: augmenter l'émission d'actifs sûrs européens comme des obligations, développer le marché des capitaux en euros, renforcer les infrastructures financières, encourager la facturation en euros dans les accords commerciaux et développer l'euro numérique (notamment des stablecoins).

Emmanuel Macron a estimé mardi que les moyens de paiement représentaient "une part essentielle de notre souveraineté" , dans le cadre du sommet de la solution française de paiement Carte Bancaire, concurrente des géants américains Visa et Mastercard. Pour le président français, "renoncer à maîtriser les paiements, ce serait accepter que le cœur de notre transaction dépende d'acteurs qui ne sont pas forcément alignés avec nous, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts". L'internationalisation d'une devise s'accompagne généralement de sa surévaluation. Mais la note estime que l'euro peut préserver sa compétitivité "si le processus est progressif".