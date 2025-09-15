 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'euro dans le vert après la dégradation de la note française par Fitch
information fournie par AOF 15/09/2025 à 17:21

(AOF) - L'euro avance de 0,23% à 1,1759 dollar vers 17 heures ce lundi dans un contexte où l'agence de notation américaine Fitch Ratings a dégradé vendredi soir la dette souveraine de la France, passant de " AA- " (qualité élevée) à " A+ " (qualité moyenne supérieure). " La chute du gouvernement lors d'un vote de confiance illustre la fragmentation et la polarisation croissante de la politique intérieure ", a indiqué Fitch dans un communiqué. " Cette instabilité affaiblit la capacité du système politique à mettre en œuvre une consolidation budgétaire d'ampleur ", a ajouté l'agence américaine.

"Ce qui manque aujourd'hui à la France, c'est un plan clair, des objectifs concrets et des leaders capables de convaincre (...). La dégradation de la note française entraîne mécaniquement une dégradation de certaines banques et entreprises, ce qui peut se traduire par un coût du crédit plus élevé – par exemple pour les prêts immobiliers", estime Mathieu Gosselin, directeur services financiers au sein du cabinet de conseil Bartle.

Il ajoute que la baisse de la note de la France n'est pas "une surprise" : "cela fait 30 à 40 ans que la dette se creuse sans redressement. Le problème est structurel, inscrit dans la durée, et la question est désormais de savoir où nous en serons dans 15 à 20 ans".

    Tout ça à cause du Beethoven de 1/3 de la dette française en 50 ans : Macron !

