L’euro au plus haut depuis trois mois face au dollar
23/12/2025

(AOF) - L’euro est en hausse face au billet vert (+0,26%, à 1,1792 dollar), après avoir dépassé dans la matinée le seuil de 1,18 dollar pour la première fois depuis près de trois mois (24 septembre 2025). La devise européenne a profité ces derniers mois de l’affaiblissement de son homologue américaine après les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale. Cette dernière a décidé de baisser ses taux directeurs trois fois de suite (le 17 septembre, le 29 octobre et le 10 décembre).

