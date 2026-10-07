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L'Etat néerlandais va encore réduire sa participation dans ABN Amro
information fournie par AOF 07/10/2026 à 10:49

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(Zonebourse.com) - ABN Amro recule en Bourse ce mercredi après avoir déclaré que le gouvernement néerlandais avait l'intention de réduire quasiment de moitié sa participation dans le cadre du cinquième programme de désengagement lancé depuis l'introduction en Bourse du groupe bancaire, en 2015.

L'Etat néerlandais, qui détient actuellement 20,7% du capital d'ABN Amro, prévoit de ramener sa participation à 10,5%, selon un avis financier publié ce matin par l'établissement financier.

Cette démarche s'inscrit dans un contexte plus large en Europe, où les gouvernements nationaux cherchent à encourager les initiatives favorisant l'union bancaire voire des rapprochements transfrontaliers.

Vers un mouvement de consolidation ?

"Cette annonce s'avère particulièrement cruciale quand on voit ce qui se passe en ce moment en Allemagne avec les manoeuvres d'UniCredit pour racheter Commerzbank", réagissent les analystes d'ING.

"Le fait de repasser sous la barre des 20% pourrait bien relancer les spéculations sur un rachat", juge la banque, qui estime que le point de départ pourrait être une simple prise de participation stratégique au moment où ABN accélère sa stratégie de croissance externe (M&A).

"Du coup, ce désengagement de l'Etat ne devrait pas peser sur les cours : au contraire, ça risque plutôt de booster l'intérêt pour le titre", en déduit ING.

Pour rappel, ABN Amro avait été nationalisé au plus fort de la crise financière de 2008, avant d'être reprivatisé en 2015 via un processus d'entrée en Bourse. La NLFI, l'agence en charge des intérêts financiers de l'Etat néerlandais, n'avait cessé de manifester son intention de réduire davantage ses parts depuis.

A la Bourse d'Amsterdam, l'action ABN Amro cédait 1% à 41,9 euros mercredi dans les premiers échanges, sous-performant son indice de référence, l'AEX, en repli de 0,3% au même moment.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2026 à 10:49:00.

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