L'essor des investissements dans l'IA stimule les dépenses des entreprises américaines en équipements en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Comprend également des données sur la confiance des consommateurs et le marché immobilier, ainsi que des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* Les commandes de biens d'équipement de base ont augmenté de 0,5 % en septembre

* Les livraisons de biens d'équipement de base bondissent de 1,2 %

* Les économistes s'attendent à un troisième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres des dépenses des entreprises en équipements

* La confiance des consommateurs s'améliore en octobre, mais les frustrations liées à la hausse des prix persistent

par Lucia Mutikani

Les nouvelles commandes de biens d’équipement clés fabriqués aux États-Unis ont augmenté en septembre et les livraisons de ces produits ont bondi, ce qui suggère que les dépenses des entreprises en équipements ont maintenu un rythme de croissance robuste au troisième trimestre, même si les doutes s’amplifient quant au coût colossal de la mise en place d’infrastructures d’intelligence artificielle.

Le rapport optimiste publié mardi par le ministère du Commerce a renforcé les prévisions des économistes selon lesquelles l’économie aurait connu une forte croissance au troisième trimestre. Le gouvernement doit publier jeudi son estimation préliminaire du produit intérieur brut (PIB) pour la période juillet-septembre.

Bien que d’autres données aient montré un regain de confiance des consommateurs en octobre, la frustration face à la hausse des prix a persisté, principalement due aux droits de douane sur les importations et au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Des inquiétudes croissantes ont été exprimées quant au fait que les centres de données nécessaires au fonctionnement de l’IA pourraient entraîner une hausse des prix de l’électricité.

La hausse du coût de la vie pèse lourdement sur le moral des Américains à l’approche des élections de mi-mandat de mardi prochain, qui détermineront la composition du Congrès américain, alors que la cote de popularité du président Donald Trump reste proche de ses plus bas niveaux historiques.

“On assiste à un boom des investissements, auquel tous les Américains ne participent pas, mais les dépenses en équipements vont se poursuivre et la croissance économique devrait se maintenir autour de 3 % dans un avenir prévisible”, a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS.

Les commandes de biens d'équipement hors défense, à l'exclusion des aéronefs, un indicateur étroitement surveillé des dépenses des entreprises, ont progressé de 0,5 % le mois dernier, après un bond non révisé de 1,6 % en août, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,7 % de ces commandes dites “de biens d’équipement de base”. En septembre, ces commandes ont progressé de 10,9 % en glissement annuel.

Les livraisons de biens d’équipement de base, qui entrent dans le calcul de la composante “dépenses des entreprises en équipements” du rapport sur le produit intérieur brut, ont bondi de 1,2 % le mois dernier, après une hausse de 0,6 % en août. En septembre, les livraisons de biens d’équipement de base ont augmenté de 8,8 % en glissement annuel.

Dans l’ensemble, les commandes de biens d’équipement hors défense ont progressé de 6,2 %, et les livraisons ont augmenté de 1,7 %.

Les économistes estiment que les dépenses des entreprises en équipements ont progressé à un rythme annualisé d’environ 20 % au cours du dernier trimestre. Cela marquerait un troisième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Une enquête de Reuters auprès d’économistes prévoit une hausse du PIB de 3,2 % pour le trimestre juillet-septembre. Cette estimation pourrait être influencée par les données préliminaires de mercredi concernant le commerce des biens, ainsi que les stocks de gros et de détail pour le mois de septembre. L’économie a progressé de 2,2 % au deuxième trimestre.

Les actions à Wall Street étaient pour la plupart en hausse. Le dollar s’est apprécié face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté.

UNE FORTE CROISSANCE DU PIB ATTENDUE AU TROISIÈME TRIMESTRE

L’essor des dépenses lié à l’IA contribue à soutenir l’industrie manufacturière et l’économie dans son ensemble, atténuant ainsi l’impact du conflit au Moyen-Orient qui s’éternise, perturbe les chaînes d’approvisionnement et fait grimper les prix des matières premières, notamment ceux des produits énergétiques. Mais les investisseurs se concentrent de plus en plus sur la hausse des coûts des projets à long terme dont le retour sur investissement est incertain. Les entreprises technologiques ont emprunté des sommes colossales au cours de l’année écoulée pour financer leurs dépenses en IA, ce qui représente un risque baissier potentiel pour les dépenses d’équipement.

Les économistes prévoient également que l’effet stimulant des incitations fiscales de l’année dernière s’estompera en 2027. Le resserrement des conditions financières, dans un contexte d’inflation croissante due à la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, devrait également constituer un frein.

La Réserve fédérale a relevé le mois dernier son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %, mais elle devait maintenir les coûts d’emprunt inchangés mercredi.

“Les enquêtes sur les intentions d’investissement suggèrent toutefois que les investissements dans les équipements de base perdront de leur élan à l’avenir, un ralentissement étant particulièrement probable si la récente flambée des coûts d’emprunt se poursuit”, a déclaré Oliver Allen, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

Les commandes de biens durables, c’est-à-dire les produits allant du grille-pain à l’avion et destinés à durer au moins trois ans, ont progressé de 1,8 % en septembre après avoir légèrement augmenté de 0,1 % en août. Elles ont enregistré une hausse de 8,0 % en glissement annuel en septembre. Les biens durables ont été soutenus au cours du mois par une hausse de 4,6 % des commandes d’équipements de transport.

Les commandes de véhicules automobiles et de pièces détachées ont augmenté de 0,3 %, tandis que la composante volatile des commandes d’avions civils a bondi de 28,4 %. Boeing

BA.N a indiqué sur son site web avoir reçu 165 commandes d’avions, soit une forte hausse par rapport aux 15 commandes enregistrées en août.

Par ailleurs, le Conference Board a indiqué que son indice de confiance des consommateurs avait progressé de 7,5 points pour atteindre 91,7 en octobre, une hausse attribuée à la baisse des prix de l’essence. Les consommateurs se sont également montrés plus optimistes quant au marché du travail. Le “différentiel du marché du travail” de l’enquête est passé de 2,9 % en septembre à 5,3 %.

Cet indicateur, calculé à partir de l’opinion des consommateurs sur la disponibilité des emplois (“abondants” ou “difficiles à trouver”), est en corrélation avec le taux de chômage figurant dans le rapport mensuel sur l’emploi du ministère du Travail.

Les consommateurs sont toutefois restés mécontents de la hausse du coût de la vie. Fergus McCormick, économiste senior chargé des indicateurs mondiaux au Conference Board, a ainsi noté que “les références aux prix, au coût élevé des denrées alimentaires et des produits d’épicerie, ainsi qu’aux prix du pétrole et du diesel, ont augmenté” parmi les réponses écrites ce mois-ci.

Les consommateurs prévoyaient de réduire leurs dépenses en services et en biens durables au cours des six prochains mois. Ils étaient toutefois plus nombreux à envisager d’acheter un logement, et ce malgré un taux hypothécaire fixe à 30 ans supérieur à 7 %. Les prix de l’immobilier continuent également d’augmenter.

L’Agence fédérale de financement du logement (FHFA) a indiqué mardi que les prix des maisons individuelles avaient progressé de 2,4 % au cours des douze mois clos en août, après une hausse de 2,5 % en glissement annuel en juillet. Les prix de l’immobilier sont restés élevés alors même que la hausse des coûts d’emprunt freine la demande, ce qui reflète probablement une offre limitée.

Un quatrième rapport du Bureau du recensement a montré que les ventes de maisons individuelles neuves ont reculé de 0,6 % pour s’établir à un taux annualisé corrigé des variations saisonnières de 676 000 unités en septembre. Elles ont baissé de 5,3 % en glissement annuel.

“La hausse des taux peut inciter les acheteurs à se montrer prudents, mais elle rendra également les vendeurs potentiels moins enclins à mettre leur bien sur le marché, ce qui maintiendra l’offre à un niveau restreint sur le marché de l’occasion et fixera un seuil minimal à la hausse des prix immobiliers”, a déclaré Matthew Martin, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Oxford Economics.

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