L'essor des ETF américains à effet de levier sur une seule action pourrait être en train de s'essouffler

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* Selon Morningstar, 63 fonds américains à effet de levier investissant dans une seule action ont fermé leurs portes en 2026, contre trois en 2025

* Les actifs moyens des ETF à effet de levier sont passés de 272,2 millions de dollars fin 2024 à 63,3 millions de dollars

* La moitié des 474 ETF à effet de levier détiennent moins de 7 millions de dollars d'actifs, selon les données de Morningstar Direct

par Suzanne McGee

La demande effrénée pour les ETF à effet de levier et inversés à action unique, à haut risque, pourrait commencer à se calmer.

La volatilité croissante du marché haussier a alimenté l’intérêt des investisseurs pour trouver des moyens de doubler les gains escomptés sur les actions les plus populaires et les plus volatiles du marché. Alors que ces opérations spéculatives se sont multipliées — représentant jusqu’à la moitié de tous les nouveaux lancements rien qu’en juin —, les analystes de marché s’interrogent sur la pérennité de cette tendance.

“Le marché de ces produits est saturé et les capitaux disponibles pour ce type de produits sont limités,” a déclaré Daniel Sotiroff, analyste chez Morningstar. “Quelques sociétés de premier plan finissent par s’accaparer la part du lion des capitaux, tandis qu’une longue traîne de suiveurs peine à attirer des actifs.”

Selon des analystes tels que Daniel Sotiroff et Cerulli Associates, une règle empirique dans le secteur des ETF veut que, pour survivre et prospérer, un nouveau fonds doive attirer entre 50 et 100 millions de dollars d’actifs au cours de sa première ou de ses deux premières années d’existence. En dessous de ce seuil, il devient plus difficile pour les promoteurs de couvrir leurs coûts.

Alors que les ETF traditionnels, composés de paniers d’actions plutôt que d’une exposition à une seule valeur, continuent d’attirer des actifs et que le segment des fonds à effet de levier compte des géants comme le GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL.O , qui pèse 3,9 milliards de dollars, ceux-ci constituent l’exception.

La taille moyenne des ETF à effet de levier, qui visent chacun à offrir un multiple du rendement de l’action sous-jacente en une seule séance de bourse, a chuté de 272,2 millions de dollars fin 2024 à 63,3 millions de dollars actuellement, selon les données de Morningstar Direct. La moitié d’entre eux affichent moins de 7 millions de dollars.

LES VAGUES SUIVANTES S’ACCOMPAGNENT D’OBJECTIFS PLUS MODESTES ET D’UNE CONSOLIDATION

Amrita Nandakumar, présidente de Vident, une société qui aide à mettre de nouveaux ETF sur le marché, estime que le marché est à la fin de sa deuxième vague d’expansion, chaque vague successive de lancements “raclant les fonds de tiroir” à mesure que les émetteurs ciblent des actions plus spéculatives, de plus petite capitalisation ou non éprouvées.

Selon elle, ce type de demandes a permis aux gestionnaires d’actifs de lancer un nombre record de 244 ETF à effet de levier à la mi-août, contre 229 lancés sur l’ensemble de l’année 2025.

“La première vague, que nous avons observée il y a quelques années, consistait à créer des ETF à effet de levier liés aux titres auxquels on pouvait s’attendre: de grandes entreprises très suivies et volatiles,” telles que Nvidia NVDA.O , Tesla

TSLA.O et Alphabet GOOGL.O , a expliqué Nandakumar.

La deuxième vague, qui a débuté l’année dernière, s’est avérée différente. Les nouveaux produits sont liés à des sociétés beaucoup plus petites, certaines nouvelles demandes d’enregistrement ciblant des entreprises très en vue qui n’ont pas encore fait leur entrée en bourse ni même déposé de dossier d’introduction en bourse. D’autres demandes offrent aux investisseurs le double du potentiel de hausse quotidien, ou de la perte, des ETF sur le thème de l’IA lancés quelques jours auparavant seulement.

“On ne voit plus nécessairement ces produits liés aux entreprises les plus grandes ou les plus stables,” a déclaré Elisabeth Kashner, directrice de la recherche sur les fonds mondiaux chez FactSet.

Une consolidation est déjà en cours. Depuis le début de l’année 2026, selon Morningstar, 63 fonds à effet de levier indexés sur une seule action ont cessé leurs activités aux États-Unis, contre seulement trois en 2025. Parmi eux figurent des produits de Tradr ETFs liés aux éditeurs de logiciels MongoDB MDB.O et Datadog DDOG.O , durement touchés en début d’année par une vague de ventes massives, sur fond de craintes que l’IA ne bouleverse leurs modèles économiques.

“Nous évaluons en permanence notre gamme de fonds afin d’évaluer la demande des investisseurs,” a déclaré Matt Markiewicz, responsable des produits et des marchés de capitaux chez Tradr.

Une de ces fermetures a mis en évidence les risques associés aux produits à effet de levier. GraniteShares a liquidé un ETF à effet de levier 2x lié aux actions de Lucid Group LCID.O après que le constructeur de véhicules électriques a vu son cours link chuter de quelque 51 % en une seule journée, le 14 juillet. Une telle évolution de l'actif sous-jacent à un fonds à effet de levier 2x ramène la valeur liquidative de ce dernier à zéro.

“Si un fonds se trouve en dessous du seuil de rentabilité ou ne montre aucun signe réel d’adoption par le marché, nous le fermons,” a déclaré Will Rhind, directeur général de GraniteShares. Il n’a pas commenté spécifiquement la liquidation de l’ETF lié à Lucid.

SANS SE LAISSER DÉCOURAGER

Certains ne se laissent pas décourager par les défis liés à la percée sur le marché des ETF à effet de levier.

Depuis le début de l’année, Corgi Invest, une start-up de la Silicon Valley, a lancé 127 nouveaux produits à effet de levier ou inversés sur une seule action et prévoit d’en lancer d’autres.

Sa fondatrice, Emily Yuan, a déclaré lors d’une interview que la société ne lancerait pas ces produits pour les fermer rapidement.

Bien que les produits de Corgi aient jusqu’à présent attiré en moyenne 1 million de dollars d’actifs, Emily Yuan estime que les frais moins élevés pratiqués par la société lui permettront de conquérir des parts de marché au détriment de ses concurrents.

“Si vous créez de bons produits, l'argent suivra,” a-t-elle déclaré.