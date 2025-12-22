L'essor de l'IA pèse sur l'industrie des consoles de jeux vidéo dans la course aux puces mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Zaheer Kachwala

Les ventes de consoles de jeux vidéo étaient déjà sous pression en raison des turbulences tarifaires et de la faiblesse des dépenses de consommation. Aujourd'hui, la flambée des prix des puces mémoire menace de rendre les appareils plus coûteux, ce qui pourrait porter un nouveau coup à l'industrie.

La demande de mémoire vive dynamique - les puces utilisées dans la PlayStation de Sony, la Xbox de Microsoft et la Nintendo Switch 2 - a dépassé l'offre alors que le secteur technologique s'efforce de mettre en place une infrastructure d'intelligence artificielle.

Cette situation a poussé les fabricants de mémoire à privilégier les puces pour centres de données, qui génèrent des marges plus élevées, et à réduire l'offre pour les appareils grand public. Micron, par exemple, est en train de débrancher sa marque de longue date Crucial, un produit de base pour les constructeurs de PC et les amateurs.

Les puces de mémoire sont essentielles aux systèmes de jeu, car elles permettent des temps de chargement rapides, des taux d'images fluides et des performances globales - des caractéristiques qui comptent le plus dans les titres à gros budget et les titres éprouvés.

LES FABRICANTS DE CONSOLES CONTRAINTS D'AUGMENTER LEURS PRIX

Selon les analystes et les experts du secteur, l'augmentation des coûts liés aux puces pourrait contraindre les fabricants de consoles et d'autres matériels de jeu à augmenter leurs prix, car ces appareils sont généralement vendus avec des marges très réduites.

Mais une telle mesure pourrait fortement réduire la demande après les hausses tarifaires de au début de l'année, ont-ils averti. Sony, Xbox et Nintendo n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

CyberPowerPC, un fabricant de PC de jeu haut de gamme, a annoncé des augmentations de prix à la fin du mois dernier. D'autres fabricants, tels que Dell Technologies DELL.N et le Chinois Lenovo 0992.HK , prévoient également d'augmenter leurs prix, selon certaines sources.

"Étant donné que la mémoire représente environ un cinquième du coût total des composants d'un PC, les fabricants sont durement touchés", a déclaré Joost van Dreunen, professeur de jeux à la Stern School of Business de l'université de New York.

Selon lui, les prix des consoles pourraient encore augmenter de 10 à 15 % au cours de l'année ou des deux années à venir, tandis que les prix des PC pourraient grimper de 30 % lorsque les prix des mémoires augmenteront à nouveau en 2026.

NOUVELLE HAUSSE DES PRIX, RETARDS PROBABLES EN 2026

Counterpoint Research a estimé en novembre que les prix des mémoires étaient susceptibles d'augmenter de 30 % au cours des trois derniers mois de 2025 et peut-être de 20 % supplémentaires au début de l'année prochaine, en plus des hausses de 50 % enregistrées depuis le début de l'année.

Même si les grands fabricants de consoles, tels que Sony, bloquent généralement une partie de leurs stocks plusieurs années à l'avance et peuvent prolonger le cycle de vie des appareils pour en atténuer l'impact, certains observateurs du secteur ont revu à la baisse leurs prévisions pour le marché des consoles.

TrendForce prévoit une croissance de seulement 5,8 % cette année, contre 9,7 % précédemment, et une baisse de 4,4 % en 2026, contre 3,5 % précédemment.

Les dépenses en matériel de jeu ont chuté de 27 % le mois dernier, tandis que les ventes unitaires pour la période ont été les plus faibles depuis 1995, le prix moyen d'un nouvel appareil de jeu ayant atteint un record pour le mois, selon Circana, l'observateur de l'industrie.

Les prix de vente moyens des consoles ont augmenté cette année en raison des droits de douane sur les importations qui font grimper les coûts de fabrication, tandis que l'absence de jeux vendeurs prive le matériel vieillissant d'un catalyseur de croissance majeur.

Les consoles haut de gamme telles que la Xbox Series X se vendent à environ 650 dollars, tandis que la PlayStation 5 Pro est vendue à environ 750 dollars, selon les annonces des entreprises.

L'augmentation du coût des composants pourrait également compliquer le déploiement d'appareils tels que la Steam Machine, une plateforme de jeu PC du créateur de Counter-Strike, Valve, qui devait être mise en vente l'année prochaine.

Valve n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Selon Jacob Bourne, analyste chez Emarketer, les entreprises feront preuve de prudence si les dépenses liées aux jeux vidéo diminuent de manière plus générale. "Ainsi, au lieu de risquer de mauvaises ventes, nous pourrions voir les fabricants de consoles retarder la sortie de leurs jeux