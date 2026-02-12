Unibail-Rodamco-Westfield vise un RNRAPA de 9,15-9,30 euros en 2026

Un panneau de Westfield Corp orne le côté d'un bâtiment dans le centre de Sydney

‌Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé ​jeudi prévoir pour 2026 un résultat net ​récurrent ajusté par action (RNRAPA) ​compris entre 9,15 ⁠euros et 9,30 ‌euros en 2026 et le versement ​d'un ‌dividende de 5,50 ⁠euros par action.

Le RNRAPA pour l'année 2025 ⁠du ‌groupe immobilier commercial ⁠est ressorti ‌à 9,58 euros, ⁠légèrement au-dessus des prévisions ⁠du ‌groupe, qui avait relevé ​en ‌octobre son objectif à "au moins" 9,50 ​euros.

L'Ebitda annuel du groupe ⁠s'est établi à 2,28 milliards d'euros, en hausse de 3,6% en comparable.

(Rédigé par Augustin ​Turpin)