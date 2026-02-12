information fournie par Boursorama avec AFP • 12/02/2026 à 08:36

Unibail-Rodamco-Westfield annonce une hausse de 3,9% du chiffre d'affaires de ses commerçants en 2025

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield a publié jeudi un résultat net récurrent de 1,452 milliard d'euros pour l'année 2025, porté par une hausse de 3,9% du chiffre d'affaires des commerçants.

L'entreprise a finalisé la cession de 2,2 milliards d'euros d'actifs, dont 1,6 milliard a été effectivement réalisé en 2025.

Cette stratégie réduit la dette financière nette à 20,3 milliards d'euros. Le ratio d'endettement recule à 42,8%.

Concernant le "retail media", source de revenus récente, la foncière anticipe une croissance pour sa régie Westfield Rise.

La société déploie de nouvelles activités de "licensing". Elle cite un contrat de franchise en Arabie saoudite et une participation de 25% dans St James Quarter à Edimbourg, en Ecosse.

"2025 a été une nouvelle année couronnée de succès", s'est félicité le président du directoire Vincent Rouget. Le dividende proposé sera de 4,50 euros par action.