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L'essence rationnée à Sébastopol en raison de "contraintes logistiques"
information fournie par Reuters 23/05/2026 à 11:13

L'essence est désormais rationnée à Sébastopol, plus grande ville de Crimée, a annoncé le gouverneur de la péninsule occupée par la Russie.

Mikhaïl Razvojaïev a déclaré que, en raison de "contraintes logistiques" qu'il n'a pas précisées, les ventes de carburant étaient maintenant limitées à 20 litres par voiture jusqu'à ce que la situation se stabilise.

Sébastopol est le port d'attache de la flotte russe en mer Noire.

Reuters a rapporté mercredi que quasiment toutes les grandes raffineries du centre de la Russie avaient été contraintes d'interrompre ou de limiter leur activité à la suite d'attaques de drones ukrainiennes les jours précédents.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré le lendemain que les autorités russes ne percevaient pas de risque de pénurie d'essence dans le pays.

La Russie a déjà décidé d'interdire les exportations de carburant depuis avril et jusque fin juillet.

(Maxim Rodionov, version française Bertrand Boucey)

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