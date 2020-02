Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'espoir sur le virus et l'optimisme de Powell portent Wall Street Reuters • 11/02/2020 à 15:50









WALL STREET OUVRE EN HAUSSE PARIS (Reuters) - Wall Street a encore battu des records mardi dès l'ouverture, portée par l'espoir de voir l'épidémie de coronavirus marquer le pas et par des propos optimistes du président de la Réserve fédérale sur la santé de l'économie américaine. Après quelques minutes d'échanges, l'indice Dow Jones gagne 89,01 points, soit 0,3%, à 29.365,83 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,39% à 3.365,24 points. Le Nasdaq Composite a pris 0,59% à 9.685 points à l'ouverture pour battre son record, comme l'a également fait le S&P-500. Le nombre de décès attribués au coronavirus dépasse désormais le millier selon les chiffres officiels publiés par Pékin mais le nombre de nouveaux cas confirmés a diminué entre dimanche et lundi, une inversion de tendance dans laquelle les marchés voient un espoir de stabilisation prochaine des cas de contamination. Cet espoir a été alimenté par le principal conseiller médical du gouvernement chinois, qui a déclaré mardi à Reuters que la flambée épidémique devrait atteindre son pic ce mois-ci en Chine et pourrait s'éteindre en avril. Autre facteur de soutien au marché, les propos du président de la Réserve fédérale américaine, qui a exprimé mardi un certain optimisme sur les perspectives de l'économie des Etats-Unis, des propos qui ont légèrement fait monter le dollar et atténué la progression des rendements des emprunts d'Etat américains. Dans une déclaration rédigée à l'occasion de son audition semestrielle à la Chambre des représentants, le président de la Réserve fédérale évoque également les risques liés à l'épidémie de coronavirus en Chine et à la faiblesse de la productivité. Aux valeurs à Wall Street, Sprint bondit de près de 75% dans les premiers échanges sur une décision de la justice américaine validant son rachat par son concurrent T-Mobile US (+10%). (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

