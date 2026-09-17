L'Espagnol Moeve estime que les bouleversements sur les marchés de l'énergie redonnent un nouveau souffle à l'hydrogène vert, alors qu'un projet d'un milliard d'euros voit le jour

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par Pietro Lombardi

La société énergétique espagnole Moeve poursuit la mise en œuvre de l’un des plus grands projets européens d’hydrogène vert, alors que les marchés de l’énergie bouleversés par la guerre en Iran relancent la demande d’alternatives plus propres, a déclaré jeudi à Reuters son directeur général, Maarten Wetselaar.

En mars, la société a approuvé le projet Onuba, qui représente plus d’un milliard d’euros (1,15 milliard de dollars) d’investissements, dont plus de 300 millions d’euros de subventions de l’UE. Il s’agit de la première phase d’un projet plus vaste qui devrait atteindre une capacité d’électrolyse de 2 GW.

Moeve détient une participation de 51 % dans Onuba, le reste étant détenu par des investisseurs tels que la société française Hy24 et l’institution financière publique-privée espagnole COFIDES.

« À l’heure actuelle, l’hydrogène vert est compétitif par rapport à l’hydrogène gris, car le prix du gaz naturel est très élevé », a déclaré M. Wetselaar lors de la cérémonie officielle de lancement du projet dans le sud de l’Espagne.

« L’intérêt pour les molécules vertes en général, et pour l’hydrogène vert en particulier, s’est considérablement accru », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

L’hydrogène vert est produit à partir d’énergies renouvelables, tandis que l’hydrogène gris est fabriqué à partir de gaz naturel. Partout dans le monde, les projets d’hydrogène vert ont eu du mal à attirer des clients, car ils restent plus coûteux que l’hydrogène produit à partir de gaz naturel.

Moeve construit également une usine de biocarburants, dont la production devrait démarrer l’année prochaine, portant l’investissement total à ce jour à 2,4 milliards d’euros.

Détenue par le fonds d’Abu Dhabi Mubadala et la société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O , Moeve a changé de nom en 2024, abandonnant celui de Cepsa, afin de refléter sa réorientation vers des activités à faibles émissions de carbone dans le cadre d’un plan de transformation de 8 milliards d’euros.

Depuis 2022, elle a cédé la plupart de ses actifs de production pétrolière, notamment ses activités à Abu Dhabi et en Amérique du Sud.

M. Wetselaar a déclaré qu’il s’attendait à ce que les actifs restants de la société en Algérie soient vendus avant 2030, sans donner plus de détails.

« Je serais très surpris que ces actifs figurent encore dans le portefeuille » d'ici 2030, a-t-il déclaré.

M. Moeve et la société portugaise Galp GALP.LS sont en pourparlers depuis janvier en vue de regrouper leurs activités de raffinage, de produits chimiques et de vente au détail de carburants.

M. Wetselaar table sur un accord d’ici la fin de l’année et se montre confiant quant à l’obtention de toutes les autorisations nécessaires.

(1 dollar = 0,8715 euro)