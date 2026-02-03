L'Espagne va interdire l'accès aux médias sociaux aux moins de 16 ans, selon le Premier ministre Sanchez

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les déclarations de Sanchez sur la coalition de pays européens, paragraphes 6-8)

L'Espagne prévoit d'interdire l'accès aux médias sociaux aux mineurs de moins de 16 ans et les plateformes devront mettre en place des systèmes de vérification de l'âge, a déclaré mardi le Premier ministre Pedro Sanchez en annonçant plusieurs mesures visant à garantir un environnement numérique sûr.

Le gouvernement de coalition de gauche de M. Sanchez s'est plaint à plusieurs reprises de la prolifération des discours haineux, des contenus pornographiques et de la désinformation sur les médias sociaux, affirmant qu'ils avaient des effets négatifs sur les jeunes.

"Nos enfants sont exposés à un espace dans lequel ils n'ont jamais été censés naviguer seuls ... . Nous ne l'accepterons plus", a déclaré M. Sanchez lors de son intervention au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, appelant les autres pays européens à mettre en œuvre des mesures similaires.

"Nous les protégerons du Far West numérique", a-t-il ajouté.

En décembre, l'Australie est devenue le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, une décision suivie de près par d'autres pays qui envisagent de prendre des mesures similaires fondées sur l'âge, comme la Grande-Bretagne et la France.

M. Sanchez a indiqué que l'Espagne avait rejoint cinq autres pays européens qu'il a baptisés la "Coalition des volontaires du numérique" afin de coordonner et d'appliquer la réglementation transfrontalière.

Cette coalition tiendra sa première réunion dans les prochains jours. M. Sanchez n'a pas précisé quels pays faisaient partie du groupe, et son bureau n'a pas répondu immédiatement à une demande d'éclaircissement.

"Nous savons qu'il s'agit d'une bataille qui dépasse largement les frontières d'un pays", a-t-il déclaré.

L'Espagne présentera également la semaine prochaine un projet de loi visant à tenir les responsables des médias sociaux pour responsables des contenus illégaux et des discours de haine, ainsi qu'à criminaliser la manipulation algorithmique et l'amplification des contenus illégaux, a déclaré M. Sanchez.

Parmi les mesures qu'il a proposées figure un système de suivi des discours haineux en ligne, tandis que les plateformes seraient tenues de mettre en place des systèmes de vérification de l'âge qui "ne seraient pas de simples cases à cocher", a-t-il déclaré.

Son gouvernement entamera le processus d'adoption de la législation dès la semaine prochaine, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les procureurs étudieraient les moyens d'enquêter sur d'éventuelles infractions légales commises par Grok d'Elon Musk, TikTok et Instagram META.O .