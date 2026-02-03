L'Espagne va interdire l'accès aux médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du contexte au paragraphe 2 et des détails aux paragraphes 6 et 7)

L'Espagne interdira l'accès aux médias sociaux aux mineurs de moins de 16 ans et les plateformes devront mettre en place des systèmes de vérification de l'âge, a déclaré mardi le Premier ministre Pedro Sanchez en annonçant plusieurs mesures visant à garantir un environnement numérique sûr.

Le gouvernement de coalition de gauche de M. Sanchez s'est plaint à plusieurs reprises de la prolifération des discours haineux, des contenus pornographiques et de la désinformation sur les médias sociaux, affirmant qu'ils avaient des effets négatifs sur les jeunes.

"Nos enfants sont exposés à un espace dans lequel ils n'ont jamais été censés naviguer seuls ... . Nous ne l'accepterons plus", a déclaré M. Sanchez lors de son intervention au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, appelant les autres pays européens à mettre en œuvre des mesures similaires.

"Nous les protégerons du Far West numérique", a-t-il ajouté.

En décembre, l'Australie est devenue le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, une décision suivie de près par d'autres pays qui envisagent de prendre des mesures similaires fondées sur l'âge, comme la Grande-Bretagne et la France.

M. Sanchez a indiqué que son gouvernement présenterait la semaine prochaine un nouveau projet de loi visant à tenir les responsables des médias sociaux pour responsables des contenus illégaux et des discours haineux, ainsi qu'à criminaliser la manipulation algorithmique et l'amplification des contenus illégaux.

Il a ajouté que les procureurs étudieraient les moyens d'enquêter sur d'éventuelles infractions juridiques commises par Grok, TikTok et Instagram META.O d'Elon Musk.