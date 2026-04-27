L'Espagne recommande l'achat de billets d'avion "dès maintenant" alors que le prix du kérosène s'envole

Le ministre espagnol de l'Industrie et du Tourisme, Jordi Hereu, a invité lundi les consommateurs à acheter leurs billets d'avion dès que possible afin d'éviter le risque d'une hausse des tarifs, alors que le prix du pétrole s'envole avec la guerre en Iran.

Après avoir accueilli un nombre record de 97 millions de touristes l'année dernière, soit 3,5% de plus qu'en 2024, l'Espagne pourrait maintenir un rythme de croissance similaire cette année, a déclaré Jordi Hereu.

Mais la hausse des coûts du carburant menace de faire grimper les tarifs aériens et de peser sur la demande, a-t-il averti dans une interview publiée lundi dans le journal espagnol Expansion.

"Ce que nous recommandons, c'est que les gens achètent leurs billets dès maintenant, car il est vrai que les compagnies aériennes utilisent actuellement du kérosène acheté il y a quelque temps, et il y a donc un risque de fluctuation des prix", a-t-il déclaré.

"Il est déjà clair que les prix ont augmenté et que cela pourrait affecter la demande", a-t-il ajouté, précisant que les autorités espagnoles et européennes prenaient des mesures pour éviter une pénurie de carburant.

La hausse des prix du pétrole a ajouté plus de 100 dollars (85,18 euros) au prix des vols long-courriers au départ de l'Europe, un coût susceptible d'entraîner une augmentation du prix des billets, a déclaré la semaine dernière l'association européenne Transport et Environnement.

(Rédigé par Joan Faus; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)