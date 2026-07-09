L'Espagne affirme que Trump a modéré son discours après avoir pris connaissance des contributions de Madrid à l'Otan

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* Trump adopte un ton plus modéré après avoir menacé de suspendre les échanges commerciaux

* La menace d'embargo persiste malgré un ton plus modéré

* L'Espagne continue de rejeter l'objectif de 5 % proposé par l'Otan en matière de dépenses

par Aislinn Laing et David Latona

Madrid a déclaré jeudi que le président américain Donald Trump avait adouci son discours à l'égard de l'Espagne, quelques heures après avoir menacé de suspendre les échanges commerciaux avec cet allié de l'Otan, car il avait été informé d'une forte augmentation des contributions de Madrid à l'alliance ces dernières années.

Lors d'un sommet de l'Otan à Ankara mercredi, Trump avait qualifié l'Espagne de "partenaire épouvantable" et ordonné l'arrêt immédiat de tous les échanges commerciaux avec le pays à la suite de différends concernant les dépenses de défense et la guerre en Iran .

Sur le chemin du retour vers les États-Unis après le sommet, il a déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One : "J’avais des problèmes, et j’en ai toujours. Mais l’Espagne, elle a fait un effort considérable aujourd’hui. L’Espagne s’est montrée très généreuse aujourd’hui."

Interrogé sur ce qu’avait fait l’Espagne, il a répondu: "Elle a donné suite à une demande concernant de nombreux versements, et si elle ne l’avait pas fait, nous ne leur aurions même pas adressé la parole."

Un porte-parole du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a indiqué que cette déclaration faisait vraisemblablement référence au fait que Madrid se conformait à l’ancien objectif de l’OTAN en matière de dépenses de défense, fixé à 2 % du PIB.

Lors du sommet, M. Sanchez a souligné que l’Espagne atteindrait cet objectif cette année après avoir plus que doublé ses dépenses de défense nominales, qui sont passées de 0,98 % du PIB en 2017 à près de 33 milliards d’euros (37,7 milliards de dollars). Il a minimisé le désaccord et a déclaré avoir eu une conversation "très cordiale" avec M. Trump pendant le sommet.

Mais Trump a critiqué à plusieurs reprises l’Espagne pour avoir refusé de souscrire à un nouvel objectif imposant aux États membres de l’OTAN de consacrer 5 % de leur PIB à la défense d’ici 2035. Le gouvernement de gauche espagnol affirme vouloir répondre à des menaces réelles plutôt que d’augmenter les dépenses pour le simple plaisir de le faire, car cela impliquerait des coupes dans les prestations sociales.

On ne savait pas immédiatement ce que l’assouplissement du discours de Trump pourrait signifier pour sa menace de suspendre les échanges commerciaux.

Interrogé sur les prochaines étapes à la suite de la directive de Trump, un responsable américain à Washington a déclaré à Reuters que les agences fédérales concernées présenteraient à Trump une "liste" de produits espagnols susceptibles d’être visés par un embargo.

Selon les avocats spécialisés en droit commercial , Trump pourrait invoquer la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act) pour imposer un embargo total ou partiel sur les importations espagnoles. La première administration Trump avait imposé en 2018 un droit antidumping de 30 % sur les olives noires espagnoles.

CRITIQUES DE L'OPPOSITION

Selon l’ordre du jour du gouvernement espagnol, la ministre de la Défense, Margarita Robles, devait rencontrer l’ambassadeur américain Benjamin Leon plus tard dans la journée de jeudi pour une "réunion de travail", sans que davantage de détails ne soient fournis.

Des sources au sein de la délégation espagnole à Ankara, citées par El Mundo, ont déclaré que Madrid comparait ce différend à une bagarre mise en scène, dépourvue de conflit réel, et que les responsables espagnols n’avaient constaté aucune conséquence économique ni aucun recul des investissements en Espagne ces dernières années, malgré les critiques de Trump.

Certaines personnalités du principal parti d’opposition, le Parti populaire (PP), ont reproché à Sánchez cette dispute, tout en affirmant qu’elles soutenaient leur pays.

Un haut responsable du PP a souligné l’interdépendance entre les entreprises espagnoles et américaines, ce qui signifie que "la réalité économique prime sur les déclarations grandiloquentes (que Trump) cherche à faire pour attaquer l’Espagne".

Dans la région d’Aragon, dirigée par le PP – où de grandes entreprises technologiques américaines, notamment Amazon

AMZN.O et Microsoft MSFT.O , ont investi des milliards de dollars dans des centres de données –, les responsables ont déclaré que tout se passait comme d’habitude.

Santiago Abascal, un allié de Trump à la tête du parti d’extrême droite Vox, a qualifié les tensions avec Washington de "tout à fait dramatiques" et a accusé Sánchez de "détruire la crédibilité de l’Espagne sur la scène internationale".

(1 dollar = 0,8746 euro)