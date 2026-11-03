L'équipe de l'étude GLORIA reçoit le Prix allemand de la médecine universitaire 2026 pour ses travaux de recherche sur le glioblastome avec l'inhibiteur de CXCL12 NOX-A12

Berlin, le 3 novembre 2026, 8h00, TME Pharma N.V. (ALTME), une société de biotechnologie disposant d’actifs cliniques dans le domaine des cancers du cerveau et des maladies oculaires, annonce que l’équipe clinique et translationnelle de l’étude GLORIA reçu le Prix de la médecine universitaire allemande 2026. Ce prix est décerné chaque année à une équipe par l’Association allemande des facultés de médecine (MFT) et l’Association des hôpitaux universitaires allemands (VUD).



• Des chercheurs issus de six centres médicaux universitaires allemands ont reçu le Prix allemand de la médecine universitaire 2026 pour leurs travaux menés dans le cadre de l’étude GLORIA

• GLORIA, l’étude de phase 1/2 menée par TME Pharma, évalue le NOX-A12 en association avec la radiothérapie chez des patients atteints d’un glioblastome nouvellement diagnostiqué et résistants à la chimiothérapie. Dans une cohorte d’extension, le NOX-A12 et la radiothérapie ont également été associés au bevacizumab

• Le jury du prix a été impressionné par la combinaison réussie de la recherche fondamentale et de l’application clinique, ainsi que par l’excellent travail d’équipe interdisciplinaire et inter-sites

• TME Pharma se réjouit de cette validation externe indépendante de son approche thérapeutique du glioblastome par la communauté médicale allemande

• Cette annonce intervient alors que TME Pharma a conclu un accord de négociation exclusif avec TMS Co., Ltd. concernant les droits mondiaux sur le NOX-A12