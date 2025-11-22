 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 625,88
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'équipe de BP creuse l'Olympic Pipeline, mais n'a pas encore trouvé la cause de la fuite
information fournie par Reuters 22/11/2025 à 05:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la déclaration de l'entreprise au paragraphe 4, ainsi que des informations générales aux paragraphes 5 à 7)

BP BP.L a déclaré vendredi que son équipe Olympic Pipeline avait excavé plus de 100 pieds (0,03 km) de pipeline à la suite d'une fuite survenue au début du mois près d'Everett, dans l'État de Washington, mais qu'elle n'avait pas encore identifié la source de la fuite.

Le gouverneur de l'État de Washington, Bob Ferguson , a déclaré mercredi l'état d'urgence à la suite de la fermeture de l'oléoduc Olympic, qui a perturbé l'approvisionnement en kérosène de l'aéroport international de Seattle-Tacoma.

"Les équipes ont excavé en toute sécurité plus de 100 pieds de pipeline mais n'ont pas encore identifié la source de la fuite. L'excavation et l'inspection de l'oléoduc se poursuivront cette nuit", a déclaré un porte-parole de la compagnie dans un communiqué envoyé par courriel, ajoutant que l'oléoduc reste fermé pour le moment.

La compagnie pétrolière et gazière basée à Londres n'a pas fourni de calendrier pour la remise en service de l'oléoduc.

Le système Olympic Pipeline, d'une longueur de 400 miles, transporte du carburant du nord de l'État de Washington à l'Oregon. L'oléoduc transporte des produits pétroliers raffinés, notamment de l'essence, du diesel et du kérosène, jusqu'à l'aéroport international de Seattle-Tacoma.

La fuite de carburant a été signalée pour la première fois le 11 novembre. BP a rétabli lundi l'un des deux oléoducs à l'est d'Everett qui avait été fermé afin de déterminer la source d'un certain déversement de produit.

La ligne restaurée a été à nouveau fermée peu de temps après, interrompant les livraisons de produits raffinés sur l'ensemble du réseau.

Valeurs associées

BP
453,550 GBX LSE -1,03%
Gaz naturel
4,47 USD NYMEX -0,36%
Pétrole Brent
62,44 USD Ice Europ -1,19%
Pétrole WTI
57,99 USD Ice Europ -1,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La cheffe autochtone Txai Surui manifeste sur le site de la COP30 le 21 novembre 2025 à Belem (Brésil) ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    La COP30 s'enfonce dans la nuit, l'ambition sur la sortie des fossiles en péril
    information fournie par AFP 22.11.2025 05:29 

    Les négociations de la COP30 au Brésil se sont prolongées samedi dans une lutte nocturne acharnée pour finaliser un accord a minima, après deux semaines chaotiques de sommet en Amazonie, proche de se conclure sans engagement majeur pour accélérer la sortie des ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 21/11/2025
    Top 5 IA du 21/11/2025
    information fournie par Libertify 22.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Apple , Publicis , Sodexo , Ubisoft , Vallourec . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Le récap de la semaine du 17/11 au 21/11
    Le récap de la semaine du 17/11 au 21/11
    information fournie par Libertify 22.11.2025 05:00 

    Retrouvez tous les samedis matin en vidéo les informations essentielles de votre semaine boursière : les indicateurs et les valeurs qui ont fait l'actualité. Le tout sélectionné par l'intelligence artificielle.

  • Un délégué passe devant des logos du G20 au centre d'exposition Nasrec à Johannesburg (Afrique du Sud), le 21 novembre 2025 ( AFP / GIANLUIGI GUERCIA )
    Le sommet du G20 s'ouvre en Afrique du Sud, sans Trump
    information fournie par AFP 22.11.2025 04:17 

    L'Ukraine et le climat devraient s'inviter au sommet des grandes économies du G20 qui s'ouvre samedi à Johannesburg, en l'absence de Donald Trump. Le président des Etats-Unis boycotte le sommet, organisé pour la première fois en Afrique, mais son plan pour mettre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank