L'équipe de BP creuse l'Olympic Pipeline, mais n'a pas encore trouvé la cause de la fuite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la déclaration de l'entreprise au paragraphe 4, ainsi que des informations générales aux paragraphes 5 à 7)

BP BP.L a déclaré vendredi que son équipe Olympic Pipeline avait excavé plus de 100 pieds (0,03 km) de pipeline à la suite d'une fuite survenue au début du mois près d'Everett, dans l'État de Washington, mais qu'elle n'avait pas encore identifié la source de la fuite.

Le gouverneur de l'État de Washington, Bob Ferguson , a déclaré mercredi l'état d'urgence à la suite de la fermeture de l'oléoduc Olympic, qui a perturbé l'approvisionnement en kérosène de l'aéroport international de Seattle-Tacoma.

"Les équipes ont excavé en toute sécurité plus de 100 pieds de pipeline mais n'ont pas encore identifié la source de la fuite. L'excavation et l'inspection de l'oléoduc se poursuivront cette nuit", a déclaré un porte-parole de la compagnie dans un communiqué envoyé par courriel, ajoutant que l'oléoduc reste fermé pour le moment.

La compagnie pétrolière et gazière basée à Londres n'a pas fourni de calendrier pour la remise en service de l'oléoduc.

Le système Olympic Pipeline, d'une longueur de 400 miles, transporte du carburant du nord de l'État de Washington à l'Oregon. L'oléoduc transporte des produits pétroliers raffinés, notamment de l'essence, du diesel et du kérosène, jusqu'à l'aéroport international de Seattle-Tacoma.

La fuite de carburant a été signalée pour la première fois le 11 novembre. BP a rétabli lundi l'un des deux oléoducs à l'est d'Everett qui avait été fermé afin de déterminer la source d'un certain déversement de produit.

La ligne restaurée a été à nouveau fermée peu de temps après, interrompant les livraisons de produits raffinés sur l'ensemble du réseau.