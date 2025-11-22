 Aller au contenu principal
F1: Norris encore en pole à Las Vegas, Piastri décevant
information fournie par AFP 22/11/2025 à 08:20

Le pilote britannique de McLaren, Lando Norris, après avoir remporté la pole position lors de la séance de qualification pour le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, le 21 novembre 2025 ( AFP / Frederic J. Brown )

Le pilote britannique de McLaren, Lando Norris, après avoir remporté la pole position lors de la séance de qualification pour le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, le 21 novembre 2025 ( AFP / Frederic J. Brown )

Les semaines se suivent et se ressemblent chez McLaren: Lando Norris a décroché vendredi la pole position du GP de Las Vegas de F1, alors que son coéquipier et adversaire pour le titre mondial, Oscar Piastri, a encore déçu avec le cinquième chrono.

Le Britannique, qui compte 24 points d'avance sur l'Australien alors qu'il en reste 83 à engranger au maximum, a de grandes chances de creuser l'écart samedi à l'issue du Grand Prix et ainsi se rapprocher encore plus de son premier sacre planétaire.

Dans des conditions difficiles avec une piste mouillée et très glissante, Norris a surclassé ses adversaires et a décroché sa troisième pole position consécutive. Selon les prévisions météo, il ne devrait toutefois pas pleuvoir samedi soir durant la course, ce qui pourrait rebattre un peu les cartes.

"C'était très stressant... Le rythme a été bon tout le week-end donc ça devrait bien se passer sur une piste sèche lors de la course. Mais il y a beaucoup d'inconnues et avec Max (Verstappen) à côté de moi, ça ne sera pas facile", a estimé l'Anglais.

Le quadruple champion du monde en titre néerlandais, qui reste encore mathématiquement dans la course au titre avec 49 points de retard sur Norris, a décroché la deuxième place sur la grille et n'a pas dit son dernier mot.

Le pilote australien de McLaren, Oscar Piastri, participe à la séance de qualification du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas sur le circuit du Las Vegas Strip, le 21 novembre 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Le pilote australien de McLaren, Oscar Piastri, participe à la séance de qualification du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas sur le circuit du Las Vegas Strip, le 21 novembre 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

"C'est déjà glissant sur le sec, alors sur une piste mouillée... Cela a pris du temps pour mettre les pneus en température et j'ai eu beaucoup de mal à trouver de l'adhérence. Je suis content de partir en première ligne, c'est une bonne position", a affirmé +Mad Max+.

La bagarre au départ entre les deux hommes s'annonce intéressante et Norris a déjà prévenu qu'il ne se contenterait pas d'assurer: "Je suis là pour gagner, je ne suis pas là pour ne pas prendre de risques", a-t-il affirmé en conférence de presse.

- Ferrari dans le dur -

La série noire se poursuit pour Piastri, qui n'a pas réussi à s'inviter en première ligne pour la septième fois consécutive. Relégué au cinquième rang derrière l'Espagnol Carlos Sainz (Williams) et le Britannique George Russell (Mercedes), le natif de Melbourne aura fort à faire pour effectuer une remontée et tenter de limiter la casse face à son coéquipier qui sera le grand favori samedi soir.

"La fin de la session a été difficile avec un drapeau jaune lors de mon dernier tour. Je sentais qu'on avait un très bon rythme donc c'est décevant, mais au moins nous étions rapides. Il devrait y avoir des possibilités de dépassement et nous sommes à Las Vegas, tout peut se passer", a réagi l'Australien.

Dix jours après les critiques acerbes du président de Ferrari John Elkann envers ses pilotes, priés de "se concentrer sur leur pilotage et de parler moins", la Scuderia, souvent en difficulté sous la pluie, a elle aussi connu une journée compliquée.

Le Monégasque Charles Leclerc n'a pu faire mieux que le neuvième temps des qualifications, alors que le septuple champion du monde Lewis Hamilton a été piégé par les conditions météo et s'élancera en 20e et dernière position après n'avoir "pas pu mettre les pneus en température", a-t-il expliqué à la radio.

Le pilote britannique de Ferrari, Lewis Hamilton, effectue un arrêt au stand lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de F1 de Las Vegas, le 21 novembre 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Le pilote britannique de Ferrari, Lewis Hamilton, effectue un arrêt au stand lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de F1 de Las Vegas, le 21 novembre 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Les Français ne s'en sont pas trop mal tirés dans les conditions difficiles qui régnaient vendredi à Las Vegas. Isack Hadjar (Racing Bulls) a pris la huitième place, alors que Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas) partiront respectivement 10e et 13e.

Sport
