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L'équation haussière de l'IA : dépenses d'investissement + temps = bénéfices
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 11:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX 600 recule de 0,3%

* Drax bondit après la signature d'un contrat portant sur un centre de données

* Teamviewer s'effondre après la publication de ses résultats trimestriels

* Les contrats à terme sur le Nasdaq progressent légèrement

3 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

L'ÉQUATION HAUSSIÈRE DE L'IA: DÉPENSES D'INVESTISSEMENT + TEMPS = BÉNÉFICES

La volatilité liée au secteur de l’IA a récemment secoué les marchés, mais Citi estime que les investisseurs sous-estiment néanmoins la croissance du chiffre d’affaires que les hyperscalers peuvent générer grâce à leurs dépenses colossales en infrastructures d’IA et en centres de données.

Alors que la croissance combinée du chiffre d’affaires d’AWS (Amazon), de Microsoft, de Google et de Meta s’est accélérée pour atteindre 25% au troisième trimestre, la banque estime que l’ampleur des dépenses d’investissement mises en œuvre laisse présager une nouvelle accélération.

Citi prévoit une croissance avoisinant les 30% l’année prochaine, soit trois points de plus que le consensus, à mesure que l’adoption par les entreprises s’accélère, malgré les goulots d’étranglement liés aux équipements, à la réglementation et au financement.

Pour la banque américaine, l’équation est simple:

"Les fluctuations à court terme tant de l’offre que de la demande entraîneront de légères courbes dans la courbe en S, mais les résultats du troisième trimestre des hyperscalers continuent de mettre en évidence l’ampleur de l’opportunité, renforçant notre opinion selon laquelle dépenses d’investissement + temps = bénéfices."

(Danilo Masoni)

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