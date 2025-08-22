 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'EPA approuve des dérogations en faveur des biocarburants pour les petits raffineurs, ce qui suscite des inquiétudes quant à la demande
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 20:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des paragraphes 1 et 2 avec les préoccupations des groupes de biocarburants et l'effet des retards; ajout du commentaire de Growth Energy aux paragraphes 7 et 8, de l'EPA au paragraphe 9 et de la réaction du marché au paragraphe 12) par Jarrett Renshaw

L'Agence américaine de protection de l'environnement a approuvé vendredi la plupart des demandes d'exemption de la loi sur les biocarburants déposées par les petites raffineries de pétrole, ce qui a suscité l'inquiétude des défenseurs des biocarburants quant à l'impact potentiel sur la demande.

Ces approbations constituent également une bénédiction mitigée pour la cohorte de petites raffineries américaines qui affirment depuis des années que l'obligation fédérale d'incorporer des biocarburants tels que l'éthanol dans l'approvisionnement en carburant du pays leur porte préjudice sur le plan financier. Nombre de leurs demandes sont désormais si anciennes que les dérogations qu'elles ont obtenues n'ont plus aucune valeur.

L'EPA a déclaré dans son annonce qu'elle avait accepté 63 demandes de petits raffineurs dans leur intégralité, 77 en partie, et qu'elle n'en avait refusé que 28, éliminant ainsi la quasi-totalité des 204 demandes qui s'étaient accumulées depuis 2016 au cours d'une décennie de querelles juridiques et politiques.

Les exemptions approuvées s'élèvent à environ 5,34 milliards de RINS, les crédits de conformité négociables générés par le mélange de biocarburants dans le pool de carburant du pays, selon les données publiées sur le site Web de l'EPA.

Mais comme les RINS n'ont qu'une durée de vie de deux ans, seuls 1,39 milliard peuvent encore être utilisés pour la mise en conformité et conserver leur valeur, selon l'annonce de l'EPA.

Le groupe commercial American Fuel and Petrochemical Manufacturers, qui représente les raffineurs de pétrole, n'a pas commenté immédiatement l'annonce de l'EPA.

Growth Energy, un groupe commercial spécialisé dans les biocarburants, a déclaré qu'il demandait à l'EPA de veiller à ce que toutes les obligations de mélange exemptées soient compensées par des obligations accrues pour d'autres raffineurs - un concept appelé "réaffectation".

"Il est impératif que l'EPA réattribue chaque gallon exempté dans une prochaine règle afin d'atténuer l'impact potentiellement dévastateur sur la demande en biocarburants", a déclaré Emily Skor, directrice générale de Growth Energy.

L'EPA a déclaré qu'elle publierait bientôt une proposition sur la manière de réaffecter les volumes exemptés.

La règle supplémentaire est attendue à la fin de la semaine prochaine, ont déclaré à Reuters des sources familières avec la planification.

L'EPA n'a pas commenté le calendrier.

Les crédits de carburant renouvelable liés au mélange d'éthanol ont dépassé 1,16 dollar l'unité dans les échanges de l'après-midi après l'annonce, contre environ 1,07 dollar jeudi.

Dans le cadre de la norme sur les carburants renouvelables, les raffineurs américains doivent mélanger des milliards de gallons de biocarburants tels que l'éthanol au carburant du pays ou acheter des crédits de carburant renouvelable générés par ceux qui le font - une politique conçue pour aider les agriculteurs et augmenter l'approvisionnement en énergie des États-Unis.

Les petits raffineurs peuvent toutefois demander une dérogation s'ils peuvent prouver que l'obligation leur causerait des difficultés financières.

Selon les données de l'EPA, il n'y a actuellement que 13 demandes de dérogation en cours.

