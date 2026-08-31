L'EPA accorde aux petites raffineries 1,76 milliard de crédits de biocarburants au titre des dérogations pour 2025

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L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a accordé lundi aux petites raffineries des dérogations aux exigences nationales en matière de mélange de biocarburants, représentant au total 1,76 milliard de crédits de carburants renouvelables pour l'année de conformité 2025, soit près du double du montant que l'agence prévoyait initialement d'exempter.