 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 944,50
+0,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise ukrainienne Kyivstar chute lors de sa cotation historique au Nasdaq après la conclusion d'un accord avec SPAC
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 17:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 août - ** L'action de l'opérateur de téléphonie mobile Kyivstar KYIV.O chute de 8,3 % à 11,65 dollars lors de son introduction en bourse sur le Nasdaq, un jour après la conclusion de la fusion SPAC

** KYIV est entrée en bourse après avoir conclu une fusion SPAC de 2,2 milliards de dollars avec la société d'acquisition à but spécial de Betsy Cohen, Cohen Circle Acquisition Corp I CCIR.O , devenant ainsi la première société ukrainienne à être cotée sur une bourse américaine

** Comme pour toutes les cotations par l'intermédiaire de véhicules SPAC, les performances après l'opération peuvent être volatiles pendant un certain temps, à l'instar d'une introduction en bourse, car l'actionnariat se redistribue entre les investisseurs SPAC et les investisseurs à long terme dans l'entreprise sous-jacente

Edison Group

** Dans le cas de Kyivstar, cette volatilité peut être amplifiée par sa position unique en tant qu'entreprise générant 100 % de ses revenus et de ses bénéfices en Ukraine

** La cotation coïncide avec un sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine en Alaska

** KYIV, leader du marché ukrainien avec plus de 24 millions d'abonnés, a obtenu 178 millions de dollars en produits de transaction de l'accord SPAC

** Le directeur général Oleksandr Komarov déclare que l'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine augmentera la valeur de KYIV

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

COHEN CIRCLE RG-A
12,7000 USD NASDAQ 0,00%
VEON SP ADR
57,7500 USD NASDAQ -1,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

3 commentaires

  • 17:40

    L'accord de paix , je ne pense pas que ce soit pour demain

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank