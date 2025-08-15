L'entreprise ukrainienne Kyivstar chute lors de sa cotation historique au Nasdaq après la conclusion d'un accord avec SPAC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 août - ** L'action de l'opérateur de téléphonie mobile Kyivstar KYIV.O chute de 8,3 % à 11,65 dollars lors de son introduction en bourse sur le Nasdaq, un jour après la conclusion de la fusion SPAC

** KYIV est entrée en bourse après avoir conclu une fusion SPAC de 2,2 milliards de dollars avec la société d'acquisition à but spécial de Betsy Cohen, Cohen Circle Acquisition Corp I CCIR.O , devenant ainsi la première société ukrainienne à être cotée sur une bourse américaine

** Comme pour toutes les cotations par l'intermédiaire de véhicules SPAC, les performances après l'opération peuvent être volatiles pendant un certain temps, à l'instar d'une introduction en bourse, car l'actionnariat se redistribue entre les investisseurs SPAC et les investisseurs à long terme dans l'entreprise sous-jacente

Edison Group

** Dans le cas de Kyivstar, cette volatilité peut être amplifiée par sa position unique en tant qu'entreprise générant 100 % de ses revenus et de ses bénéfices en Ukraine

** La cotation coïncide avec un sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine en Alaska

** KYIV, leader du marché ukrainien avec plus de 24 millions d'abonnés, a obtenu 178 millions de dollars en produits de transaction de l'accord SPAC

** Le directeur général Oleksandr Komarov déclare que l'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine augmentera la valeur de KYIV