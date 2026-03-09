L'entreprise soutenue par le magnat du pétrole Sargeant charge 1 million de barils pour la Chine, selon Bloomberg News

North American Blue Energy, une société soutenue par le magnat américain de l'énergie Harry Sargeant III, a entrepris d'exporter près d'un million de barils de brut vénézuélien pour livraison en Chine, a rapporté Bloomberg News lundi, citant un document.

La cargaison pourrait être la première livraison de pétrole vénézuélien au pays asiatique depuis que les États-Unis ont pris le contrôle des ventes de pétrole du pays au début de cette année, a indiqué le rapport.

Le président américain Donald Trump a pris des mesures pour alléger les sanctions contre le Venezuela à la suite de l'arrestation du président Nicolas Maduro et a exhorté les entreprises américaines à relancer son industrie pétrolière.

Au début de l'année, Reuters a rapporté que Sargeant et son équipe conseillaient l'administration Trump sur la manière dont les États-Unis pouvaient organiser le retour de certaines compagnies pétrolières américaines au Venezuela.

Le pétrole de North American Blue Energy est actuellement chargé sur le pétrolier Skage, selon le rapport, et devrait transporter 950 000 barils de pétrole Merey 16, l'une des principales qualités de brut du Venezuela, pour être livré au port de Qingdao, en Chine.

Les entreprises de Sargeant au Venezuela achètent et exportent de l'asphalte, qui peut être fabriqué à partir du type de pétrole brut lourd produit dans le pays sud-américain. Il a également investi dans la production de plusieurs champs pétrolifères du pays.

L'entreprise et Sargeant n'ont pas pu être joints immédiatement par Reuters pour des commentaires.