 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise italienne Eni commence à évacuer le personnel étranger du champ pétrolier irakien de Zubair - sources
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise italienne Eni

ENI.MI a commencé à évacuer tout le personnel étranger du champ pétrolier irakien de Zubair à Bassorah, ont déclaré trois sources pétrolières irakiennes vendredi, sur fond de frappes de représailles iraniennes dans la région.

L'évacuation du personnel étranger n'affectera pas les opérations de production sur le champ, ont ajouté les sources.

Guerre en Iran

Valeurs associées

ENI
20,435 EUR MIL +1,06%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
89,05 USD Ice Europ +5,62%
Pétrole WTI
86,13 USD Ice Europ +9,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un avion F35. ( AFP / MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO )
    Surcoût du F-35 : la Suisse estime pouvoir acheter 30 avions au lieu de 36 et cherche un système de défense aérienne européen
    information fournie par Boursorama avec Media Services 06.03.2026 14:42 

    Les Etats-Unis ont soudainement exigé plus d'un milliard de francs suisses supplémenentaires pour livrer les F-35. Confronté à une augmentation du prix exigé par les Etats-Unis, le gouvernement suisse a annoncé vendredi 6 mars qu'il pensait pouvoir désormais acquérir ... Lire la suite

  • Une frappe aérienne israélienne dans les quartiers sud de Beyrouth au Liban, le 6 mars 2026 ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 06.03.2026 14:40 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui est entrée vendredi dans son septième jour : - Le porte-avions français Charles de Gaulle est entré en Méditerranée Le porte-avions Charles de Gaulle, envoyé par la France au Moyen-Orient pour ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 06.03.2026 14:28 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, secteur de l'énergie) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,58% pour le Dow Jones .DJI , de 0,59% pour ... Lire la suite

  • Un trader vu de dos (Crédits: Adobe Stock)
    Attendrez un reflux du prix du pétrole pour revenir à l’achat
    information fournie par Les sélections de Roland LASKINE 06.03.2026 14:27 

    Le 6 mars 2026 Depuis le début du conflit en Iran, le CAC 40 a perdu plus de 6%, même chose pour l'indice Eurostoxx 50. En dépit des succès rapides obtenus par la coalition américano-israélienne, les gardiens de la révolution islamiste sont parvenus à étendre les ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank