L'entreprise italienne Eni commence à évacuer le personnel étranger du champ pétrolier irakien de Zubair - sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise italienne Eni

ENI.MI a commencé à évacuer tout le personnel étranger du champ pétrolier irakien de Zubair à Bassorah, ont déclaré trois sources pétrolières irakiennes vendredi, sur fond de frappes de représailles iraniennes dans la région.

L'évacuation du personnel étranger n'affectera pas les opérations de production sur le champ, ont ajouté les sources.