L'entreprise indonésienne Pertamina maintient la procédure d'appel d'offres pour les importations d'énergie en provenance des États-Unis

La compagnie pétrolière et gazière indonésienne Pertamina PERTM.UL a déclaré vendredi que les importations de produits énergétiques en provenance des États-Unis se feraient toujours par le biais d'un processus d'appel d'offres après la conclusion d'un accord commercial entre les deux pays.

L'Indonésie et les États-Unis ont finalisé jeudi un accord commercial qui réduit les taxes américaines de 32 % à 19 %. L'Indonésie prévoit d'importer 38,4 milliards de dollars de biens et de services en provenance des États-Unis, dont 15 milliards de dollars d'importations de produits énergétiques.

Les importations d'énergie prévues comprennent le pétrole brut, le GPL et les produits pétroliers.

"En ce qui concerne les projets d'importation d'énergie des États-Unis, nous procédons comme d'habitude par le biais d'appels d'offres et de soumissions, sans nomination directe", a déclaré Simon Aloysious Mantiri, directeur général de Pertamina, à la presse.

M. Mantiri a déclaré que les importations de gaz de pétrole liquéfié en provenance des États-Unis pourraient atteindre 70 % des importations annuelles de Pertamina, contre 57 % actuellement, à la suite de l'accord commercial.

L'année dernière, Pertamina a signé un protocole d'accord avec plusieurs entreprises, dont Exxon Mobil Corp XOM.N , Chevron CVX.N et KDT Global Resources.

Le pays d'Asie du Sud-Est a déclaré qu'il souhaitait réduire ses importations d'énergie en provenance de Singapour, du Moyen-Orient et d'Afrique pour augmenter ses achats aux États-Unis.

Le contrat d'Exxon Mobil pour l'exploitation du bloc pétrolier de Cepu, dans l'est de Java, sera également prolongé jusqu'en 2055 à la suite de l'accord commercial , a déclaré le ministre indonésien de l'énergie, Bahlil Lahadalia, lors de la même conférence de presse, ajoutant que cette prolongation devrait stimuler les investissements à hauteur d'environ 10 milliards de dollars.

"Toutefois, nous devons clarifier plusieurs points, notamment le partage et le recouvrement des coûts, a-t-il ajouté. "Ces questions seront bientôt réglées