L'entreprise indienne HAL progresse grâce aux avancées de l'accord sur le F414 avec GE Aerospace ; Citi voit ses perspectives s'améliorer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** HAL HIAE.NS et GE Aerospace GE.N en passe de conclure un accord de coproduction du moteur F414 en Inde, selon les médias

** Les actions de HIAE ont augmenté de 3,13 % à 4 371 roupies sur la journée

** L'accord initial porte sur 99 moteurs pour répondre aux besoins de base du Tejas Mk2, avec des lignes de production locales vraisemblablement 2 à 3 ans après la signature du contrat

** La société de courtage Citi estime que l'accord renforce la visibilité des commandes de Tejas Mk2 et réduit les risques liés à la chaîne d'approvisionnement en moteurs

** Citi considère que les mises à jour des livraisons de Tejas Mk1A, les marges et les entrées de commandes sont des déclencheurs clés à court terme, et qu'il est possible de réévaluer l'entreprise à mesure que les livraisons augmentent

** HIAE est notée "achat" en moyenne par 21 analystes; PT médian de 5 212 roupies, selon les données compilées par LSEG

** L'action a baissé de 3,41% depuis le début de l'année