L'entreprise espagnole Telefonica remanie sa stratégie pour l'Amérique latine après un changement de direction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement de la balise du titre en FACTBOX, et non UPDATE 1)

Le géant espagnol des télécommunications Telefonica TEF.MC a accéléré ses plans de réduction de son exposition en Amérique latine hispanophone, où la rentabilité est inférieure au coût du capital, pour se concentrer sur quatre marchés principaux sous la direction du nouveau directeur général Marc Murtra.

À la suite d'un remaniement de la propriété et de la direction en 2024, Telefonica s'est retiré de nombreux pays d'Amérique du Sud, s'appuyant sur un processus qui a commencé avec la vente de certaines unités d'Amérique centrale en 2019.

Telefonica, qui a présenté un nouveau plan stratégique en novembre, se concentrera désormais sur quatre marchés principaux: le Brésil, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne.

Voici une liste des développements au sein des opérations du groupe en Amérique latine:

MEXIQUE

Telefonica est en pourparlers exclusifs pour vendre ses activités mexicaines à Beyond ONE, le propriétaire de Virgin Mobile Mexico, ont déclaré en juillet trois sources au fait des négociations.

En novembre, Murtra a désigné le Mexique comme l'un des marchés qu'il prévoyait de quitter, sans fournir d'autres détails ni de calendrier.

ARGENTINE

Telefonica a déclaré en 2025 qu'elle vendait son unité en Argentine à Telecom Argentina TECO2m.BA pour 1,245 milliard de dollars.

PÉROU

Telefonica a accepté de vendre son unité péruvienne en 2025 à la société argentine Integra Tec International pour environ 900 000 euros (1,04 million de dollars). L'unité s'était placée sous la protection de la loi sur les faillites en février.

Telefonica a enregistré 1,7 milliard d'euros de moins-values au premier trimestre sur la vente de ses unités au Pérou et en Argentine.

VENEZUELA

Lors de la journée des marchés des capitaux organisée par l'entreprise en novembre 2025, Murtra a déclaré que le Venezuela faisait partie des marchés que l'entreprise prévoyait d'abandonner dans le cadre de sa stratégie de désinvestissement en Amérique latine.

Au début de l'année dernière, le directeur de Telefonica Venezuela, Jose Luis Rodriguez Zarco, a déclaré qu'il prévoyait d'investir 500 millions de dollars dans le pays sur deux ans pour développer les services 4G et 5G.

COLOMBIE

Telefonica a accepté en 2025 de vendre sa participation majoritaire dans son unité colombienne pour 400 millions de dollars à Millicom International MICC.F , qui exploite des sociétés de télécommunications en Amérique latine sous la marque Tigo.

Début février, la société espagnole a conclu la vente de 67,5 % de Colombia Telecomunicaciones à Millicom Colombia.

URUGUAY

Telefonica a vendu son unité uruguayenne pour 434 millions de dollars à Millicom.

ÉQUATEUR

Telefonica a vendu son unité en Équateur à Millicom pour 379 millions de dollars.

CHILI

Telefonica a accepté en février de vendre 100% de son unité mobile au Chili à la société holding française NJJ et à la société luxembourgeoise Millicom, toutes deux détenues par le milliardaire Xavier Niel, pour une valeur fixe d'environ 1,22 milliard de dollars.

EL SALVADOR

Telefonica a vendu son unité de téléphonie mobile au Salvador en 2021 à General International Telecom dans le cadre d'une transaction évaluée à 144 millions de dollars.

PANAMA

Telefonica a vendu son unité panaméenne en 2019 à Millicom pour 536 millions d'euros.

COSTA RICA

Telefonica a vendu son unité au Costa Rica en 2020 à Liberty Latin America dans le cadre d'une transaction de 538 millions de dollars.

NICARAGUA

Les actifs de télécommunications mobiles de Telefonica au Nicaragua ont été vendus à Millicom en 2019 pour un montant initial en numéraire de 437 millions de dollars.

GUATEMALA

Telefonica a vendu ses activités au Guatemala à son rival America Movil pour 293 millions d'euros en 2019.

BRÉSIL

Telefonica Brasil VIVT3.SA , filiale de Telefonica cotée à Sao Paulo, fait partie de ses quatre "activités principales". La filiale a réalisé plusieurs petites acquisitions, comme les sociétés de services en nuage IPNET et IPNET USA, pour un montant allant jusqu'à 230 millions de réais (41,49 millions de dollars) en 2024 .

(1 $ = 0,8393 euros)

(1 $ = 5,1937 reais)