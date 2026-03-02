L'entreprise espagnole Moeve s'associe à Masdar pour un projet d'hydrogène vert de 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur financier sur les pourparlers avec Galp et l'impact du conflit iranien aux paragraphes 8-10)

L'entreprise énergétique espagnole Moeve a approuvé un important projet d'hydrogène vert impliquant plus d'un milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) d'investissements, avec l'entreprise d'énergie renouvelable Masdar d'Abou Dhabi comme partenaire minoritaire.

Moeve a déclaré lundi qu'elle avait pris la décision finale d'investissement pour la première partie de la vallée andalouse de l'hydrogène vert en Espagne, qui aura une capacité de 300 mégawatts et la possibilité d'ajouter 100 MW supplémentaires en fonction de la disponibilité du réseau et de l'approbation du conseil d'administration.

Il s'agira du plus grand projet de ce type dans le sud de l'Europe.

La semaine dernière, la société a obtenu une connexion au réseau espagnol pour le projet. Une centrale solaire spécialisée complétera l'énergie fournie par le réseau. Le projet bénéficie de plus de 300 millions d'euros de subventions de l'Union européenne.

Moeve, qui appartient au fonds d'Abu Dhabi Mubadala et à la société américaine de capital-investissement Carlyle Group

CG.O , conservera 51 % du projet, tandis que Masdar et la société d'énergie renouvelable Enalter détiendront le reste des parts. Moeve, anciennement Cepsa, a changé de nom en 2024 pour refléter sa transition vers des activités à faible émission de carbone dans le cadre d'un plan de 8 milliards d'euros.Elle a vendu la plupart de ses actifs de production pétrolière depuis 2022, y compris des opérations à Abou Dhabi et en Amérique du Sud. Elle poursuit ses discussions non contraignantes avec l'entreprise énergétique portugaise Galp GALP.LS en vue de combiner leurs activités de raffinage, de produits chimiques et de vente au détail de carburants.

Les deux entreprises travaillent à l'achèvement de l'audit préalable en vue de parvenir à un accord final d'ici la mi-2026, a déclaré Carmen de Pablo, directrice financière de Moeve, lors d'une conférence de presse pour présenter les résultats de 2025. Le bénéfice net de Moeve est passé de 92 millions d'euros en 2024 à 341 millions d'euros l'année dernière.

L'aggravation du conflit iranien n'a pas eu d'impact direct sur les activités de l'entreprise jusqu'à présent, alors qu'il est trop tôt pour évaluer l'impact indirect potentiel, a-t-elle dit. Moeve ne s'approvisionne pas en brut iranien et ne possède pas d'actifs dans la région, a-t-elle ajouté.

(1 dollar = 0,8519 euro)