L'entreprise de services publics PPL plonge après avoir annoncé une offre d'unités d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février -

** Les actions de la compagnie d'électricité et de gaz PPL Corp PPL.N ont baissé de 1,4 % en début de marché à 36,90 $, alors qu'elle cherche à rembourser sa dette par le biais d'une augmentation de capital

** La société basée à Allentown, en Pennsylvanie, annonce une offre () de 20 millions d'unités à 50 $ pour 1 milliard de dollars

** Les unités à conversion obligatoire de 3 ans comprennent un contrat d'achat d'actions PPL et deux participations indivises de 1/40 dans ses obligations de premier rang négociables

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser la dette à court terme et pour d'autres objectifs généraux de l'entreprise

** JP Morgan, BofA, Morgan Stanley et RBC sont les teneurs de livre conjoints

** PPL a ~751,4 millions d'actions en circulation au 30 janvier, ce qui donne à l'entreprise une capitalisation boursière d'environ 28 milliards de dollars ** Le vendredi, la société a prévu un bénéfice pour 2026 inférieur au consensus, mais a augmenté son plan de dépenses d'investissement sur quatre ans de 15 % pour aider à répondre à la demande croissante d'énergie des centres de données

** Jusqu'à la clôture du vendredi, les actions de PPL ont augmenté de 7 % depuis le début de l'année, contre 8 % pour l'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU .

** La note moyenne de 16 analystes est "buy"; PT médian 41 $, selon les données de LSEG