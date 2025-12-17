 Aller au contenu principal
L'entreprise de fournitures médicales Medline lève 6,26 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 00:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant des fournitures médicales Medline, détenu par des investisseurs privés, a déclaré mardi avoir levé 6,26 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

