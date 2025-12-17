L'entreprise de fournitures médicales Medline lève 6,26 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Le géant des fournitures médicales Medline, détenu par des investisseurs privés, a déclaré mardi avoir levé 6,26 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.